В Ташкенте пресечено обещание зачисление в вуз по поддельным документам

·26·Общество
В Ташкенте пресечено обещание зачисление в вуз по поддельным документам

В Ташкенте пресечен случай вымогательства денег за зачисление гражданина на 3-й курс частного вуза на основании поддельных документов. В ходе оперативного мероприятия при получении в общей сложности 7500 долларов были задержаны несколько лиц.

В ходе мероприятия, проведенного сотрудниками СГБ, Департамента при Генеральной прокуратуре и МВД, гражданин 1997 года рождения пообещал зачислить человека на 3-й курс столичного частного вуза на основании поддельных документов о двухлетнем обучении в высшем учебном заведении России.

За это он потребовал 8 тысяч долларов и был пойман при получении 7500 долларов.

В ходе оперативного мероприятия также был задержан гражданин 1993 года рождения, передавший ему 7500 долларов. В ходе доследственной проверки выяснилось, что к этому незаконному делу причастен и инспектор-психолог УКВД Яккасарайского района.

Инспектор также был задержан при получении 7500 долларов.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следственные действия продолжаются.

ТашкентСГБГенеральная прокуратураУКВД
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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