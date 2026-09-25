Мужские сборные Узбекистана по шахматам не знают равных в Самарканде: полные результаты 9-го тура
На проходящей в Самарканде 46-й Всемирной шахматной олимпиаде завершились матчи 9-го тура, решающие судьбу золотых медалей. В центральном противостоянии, приковавшем взоры всего мира, главная национальная сборная Узбекистана со счетом 2,5 : 1,5 сокрушила фаворита соревнований США. На 1-й доске Нодирбек Абдусатторов белыми фигурами победил Фабиано Каруану (1:0), а Нодирбек Якуббоев одержал победу над Хансом Ниманном (1:0). Несмотря на то, что Уэсли Со взял верх над Жавохиром Синдаровым, золотая ничья Мухиддина Мадаминова против Левона Ароняна (0,5:0,5) обеспечила абсолютную победу.
Настоящую сенсацию дня преподнесла наша команда Узбекистан-2: наша молодежь разгромила европейского гранда Нидерланды со счетом 3,5 : 0,5 — Жахонгир Вахидов одолел лидера соперников Аниша Гири, а Суяров и Нигматов также отпраздновали победы в своих партиях. В центральноазиатском дерби сборная Узбекистан-3 обыграла Кыргызстан со счетом 2,5 : 1,5 (благодаря победе Асроржона Омонова). В женских противостояниях наша главная сборная уступила сильной Индии со счетом 1:3, однако женская сборная Узбекистан-2 добилась волевой победы над Исландией со счетом 2,5 : 1,5, а Узбекистан-3 проиграл Италии со счетом 1,5 : 2,5.
«Капитуляция США, разгром Нидерландов и триумф в дерби»: 5 главных моментов 9-го тура
Самые важные факты по итогам исторического 9-го тура в Самарканде:
Великая победа над США (2,5 : 1,5): Абдусатторов победил Каруану, Якуббоев — Ниманна, принеся нашей команде очки высшего уровня;
Громкий разгром Нидерландов (3,5 : 0,5): Команда Узбекистан-2 не оставила никаких шансов сильной сборной Нидерландов во главе с Анишем Гири;
Успех в центральноазиатском дерби: Мужская сборная Узбекистан-3 превзошла Кыргызстан со счетом 2,5 : 1,5;
Преимущество Индии в женском матче: Наша главная женская сборная потерпела поражение со счетом 1:3 в матче против лидера мирового рейтинга Индии;
Победа девушек из Узбекистан-2: Наш второй женский состав обыграл Исландию со счетом 2,5 : 1,5 и продолжил победное шествие на турнире.
46-я Всемирная шахматная олимпиада: полный протокол и таблица результатов 9-го тура
Показатели, зафиксированные всеми мужскими и женскими сборными Узбекистана:
Противостояние команд
Общий счет
Результаты по доскам (игравшие белыми — первыми)
Статус матча
Узбекистан — США (Мужчины)
2,5 : 1,5
Абдусатторов 1:0 Каруана, Со 1:0 Синдаров, Якуббоев 1:0 Ниманн, Аронян 0,5:0,5 Мадаминов
Историческая победа над главным фаворитом
Узбекистан-2 — Нидерланды (Мужчины)
3,5 : 0,5
Вахидов 1:0 Гири, ван Форест 0,5:0,5 Абдисалимов, Суяров 1:0 ван Вели, Лами 0:1 Нигматов
Полное сокрушение нидерландского гранда
Кыргызстан — Узбекистан-3 (Мужчины)
1,5 : 2,5
Джакыпбеков 0,5:0,5 Сайдалиев, Бахриллаев 0,5:0,5 Орозбаев, Сездбеков 0,5:0,5 Абдурахмонов, Омонов 1:0 Даудов
Успех в центральноазиатском дерби
Индия — Узбекистан (Женщины)
3 : 1
Конеру 0,5:0,5 Хамдамова, Тохирджонова 0:1 Дивья, Вантика 1:0 Имомкозиева, Каримова 0,5:0,5 Савита
Испытание против сборной №1 в мире
Исландия — Узбекистан-2 (Женщины)
1,5 : 2,5
Птачникова 0,5:0,5 Маликова, Халилова 1:0 Торстейнсдоуттир, Брием 0:1 Салимова, Мансурова 0:1 Хельгадоуттир
Яркая победа наших девушек
Узбекистан-3 — Италия (Женщины)
1,5 : 2,5
Актамова 0:1 Брунелло, Зимина 1:0 Бобомуродова, Шокиржонова 0,5:0,5 Гуэки, Рубинштейн 0:1 Шахзодова
Упорная борьба против европейского опыта
Шахматная экспертиза: Почему 9-й тур доказал абсолютное превосходство Узбекистана?
Выводы международных гроссмейстеров и экспертов:
«Падение двух великих грандов за один день»: То, что наряду с победой нашей основной команды над США второй состав со счетом 3,5:0,5 разгромил Нидерланды, считающиеся мировой элитой, доказывает, что резервная база узбекской шахматной школы является сильнейшей на планете; а победа Жахонгира Вахидова над Анишем Гири стала самой яркой личной победой тура;
Лидерское мастерство Абдусатторова: Агрессивная и хладнокровная игра Нодирбека Абдусатторова белыми фигурами против Каруаны придали психологическое превосходство всей команде;
На пороге золотых медалей: Победа над США превратила мужскую сборную Узбекистана в главного и абсолютного фаворита в защите чемпионского титула Олимпиады.
Как вы думаете, сможет ли мужская сборная Узбекистана сохранить этот темп в оставшихся турах и отстоять олимпийское золото в Самарканде? Какую личную оценку вы дадите победам Вахидова над Анишем Гири и Абдусатторова над Каруаной? Оставляйте свои личные поздравления и мнения в комментариях и делитесь анализом великого исторического успеха нашей национальной сборной со всеми любителями шахмат!
Комментарии 0
…