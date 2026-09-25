Эра бюджетных смартфонов подходит к концу, ожидается рост цен

На мировом рынке смартфонов в ближайшие годы ожидаются серьезные структурные изменения. Согласно данным иксбт.ком, несмотря на то, что общий объем продаж останется на текущем уровне, количество самых доступных устройств резко сократится. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам аналитиков Кунтерпоинт Ресеарч, к 2030 году продажи смартфонов стоимостью ниже 200 долларов сократятся примерно на 40 процентов по сравнению с 2025 годом. В абсолютных цифрах это означает уменьшение количества бюджетных устройств более чем на 230 миллионов единиц в год.

Тем не менее, эксперты не ожидают обвала всего рынка. Ожидается, что к концу десятилетия глобальный объем продаж останется на уровне около 1,2 миллиарда устройств в год.

Основные причины роста цен

Основной причиной сокращения бюджетного сегмента называется рост стоимости комплектующих. В частности, дорожают память и процессоры, которые составляют значительную часть себестоимости недорогих смартфонов.

Производителям, работающим с минимальной маржой прибыли, становится все труднее удерживать розничную цену ниже 200 долларов. Кроме того, растут требования к современным устройствам.

Сегодня покупатели ожидают даже от самых дешевых моделей поддержку сетей 5Г, достаточный объем памяти, качественные камеры и функции AI. Внедрение этих возможностей повышает себестоимость аппаратов начального уровня.

Рост среднего ценового сегмента

В то же время сегмент устройств дороже 200 долларов будет расширяться. Согласно прогнозу Кунтерпоинт, в период с 2025 по 2030 год продажи смартфонов в этой ценовой категории могут вырасти на 26 процентов.

Производители будут уделять больше внимания среднему ценовому диапазону. В результате бюджетные устройства постепенно уступят место более дорогим моделям среднего класса.

Для покупателей это может означать увеличение средних расходов при покупке нового смартфона. Пользователям, которые ранее выбирали устройства начального уровня, придется переходить в более дорогой сегмент, дольше пользоваться имеющимся устройством или выбирать восстановленные смартфоны.