Эра бюджетных смартфонов подходит к концу, ожидается рост цен

·31·Технологии
Эра бюджетных смартфонов подходит к концу, ожидается рост цен

На мировом рынке смартфонов в ближайшие годы ожидаются серьезные структурные изменения. Согласно данным иксбт.ком, несмотря на то, что общий объем продаж останется на текущем уровне, количество самых доступных устройств резко сократится. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По прогнозам аналитиков Кунтерпоинт Ресеарч, к 2030 году продажи смартфонов стоимостью ниже 200 долларов сократятся примерно на 40 процентов по сравнению с 2025 годом. В абсолютных цифрах это означает уменьшение количества бюджетных устройств более чем на 230 миллионов единиц в год.

Тем не менее, эксперты не ожидают обвала всего рынка. Ожидается, что к концу десятилетия глобальный объем продаж останется на уровне около 1,2 миллиарда устройств в год.

Основные причины роста цен

Основной причиной сокращения бюджетного сегмента называется рост стоимости комплектующих. В частности, дорожают память и процессоры, которые составляют значительную часть себестоимости недорогих смартфонов.

Производителям, работающим с минимальной маржой прибыли, становится все труднее удерживать розничную цену ниже 200 долларов. Кроме того, растут требования к современным устройствам.

Сегодня покупатели ожидают даже от самых дешевых моделей поддержку сетей 5Г, достаточный объем памяти, качественные камеры и функции AI. Внедрение этих возможностей повышает себестоимость аппаратов начального уровня.

Рост среднего ценового сегмента

В то же время сегмент устройств дороже 200 долларов будет расширяться. Согласно прогнозу Кунтерпоинт, в период с 2025 по 2030 год продажи смартфонов в этой ценовой категории могут вырасти на 26 процентов.

Производители будут уделять больше внимания среднему ценовому диапазону. В результате бюджетные устройства постепенно уступят место более дорогим моделям среднего класса.

Для покупателей это может означать увеличение средних расходов при покупке нового смартфона. Пользователям, которые ранее выбирали устройства начального уровня, придется переходить в более дорогой сегмент, дольше пользоваться имеющимся устройством или выбирать восстановленные смартфоны.

СмартфоныCounterpointТехнологииГаджетыПрогноз
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

iPhone 17 занял шесть процентов мирового рынкаiPhone 17 занял шесть процентов мирового рынка27 августа 19:23Раскрыты характеристики камеры и дисплея флагмана iQOO 16Раскрыты характеристики камеры и дисплея флагмана iQOO 16Вчера 20:20Яркость экрана Xiaomi 18 Pro оказалась ниже, чем у предшественникаЯркость экрана Xiaomi 18 Pro оказалась ниже, чем у предшественникаВчера 15:26Сравнение конфиденциальности экранов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 UltraСравнение конфиденциальности экранов Xiaomi 18 Pro и Galaxy S26 Ultra24 сентября 16:22Oppo А7 Pro Max вышел на международный рынокOppo А7 Pro Max вышел на международный рынок22 сентября 02:57Смартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экранаСмартфоны Xiaomi 18 Pro и Pro Max получат функцию конфиденциального экрана21 сентября 19:55
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Рассчитано, когда на Земле закончится кислород
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra
Проведен тест на прочность iPhone 18 Pro Max и Galaxy S26 Ultra