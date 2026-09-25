Реал Мадрид внимательно следит за ситуацией вокруг Манчестер Сити

Финансовые обвинения, выдвинутые Английской Премьер-лигой против клуба Манчестер Сити, и возможные суровые санкции заставили ведущие команды Европы перейти к активным действиям. Согласно информации издания SPORT, руководство «сливочных» внимательно изучает возможность привлечения звездных футболистов, пользуясь любой нестабильностью в английском клубе. Об этом сообщает портал Goal.com.

Известно, что мадридский клуб во главе с Флорентино Пересом давно проявляет интерес к Эрлингу Холанду. Испанский гранд претендовал на услуги норвежского нападающего еще до его перехода в английский клуб в 2022 году. Предполагается, что сложная ситуация вокруг Манчестер Сити и неопределенность в будущем клуба могут создать для мадридцев благоприятную возможность для возобновления этого трансфера.

Конкуренция в составе и финансовые вопросы

Однако заполучить Эрлинга Холанда для Реал Мадрида будет не так просто. На данный момент атакующая линия мадридского клуба достаточно укомплектована благодаря приходу Килиана Мбаппе и великолепной игре Винисиуса Жуниора. Кроме того, борьба за место в составе молодых талантов, таких как Эндрик, может создать для тренера дополнительные трудности.

По данным источника, в действующем контракте норвежского бомбардира нет специальных пунктов, связанных со сценариями понижения в классе. Поэтому Флорентино Пересу придется принимать сложные административные решения, чтобы пригласить звездного форварда, особенно учитывая текущую глубину состава и финансовый баланс клуба.

Райан Шерки также в поле зрения

Помимо Эрлинга Холанда, на радарах скаутов Реал Мадрида есть и другие талантливые игроки. В частности, внимание испанского гранда привлекает Райан Шерки, один из самых самобытных креативных футболистов Европы. Его уникальная техника и видение поля всегда импонировали мадридским скаутам.

Однако французский футболист может столкнуться с той же проблемой, что и Холанд. Полузащита и креативная линия Реал Мадрида переполнены высококлассными исполнителями, такими как Джуд Беллингем, Арда Гюлер и Браим Диас. Даже если Манчестер Сити будет вынужден распродать состав из-за кризиса, мадридскому клубу потребуется сократить текущий ростер перед приобретением новых игроков.