Эпоха 10-суточных арестов завершена: Конституционный суд отменил прежний порядок на границе

·0·Узбекистан
Эпоха 10-суточных арестов завершена: Конституционный суд отменил прежний порядок на границе

В судебно-правовой системе Республики Узбекистан принято историческое решение, укрепляющее права граждан на свободу и личную неприкосновенность. Постановлением Конституционного суда № QSQ-8 от 22 сентября 2026 года часть вторая статьи 288 Кодекса об административной ответственности была признана противоречащей Основному закону страны. По данному делу Уполномоченный Олий Мажлиса по правам человека (Омбудсман) обратился с запросом о проверке соответствия этой нормы третьей части статьи 27 Конституции в новой редакции (принципу «Хабеас корпус»).

Согласно прежней норме, лица, нарушившие порядок на границе и в пунктах пропуска, могли задерживаться на 3 часа для составления протокола, при необходимости установления личности — на срок до 3 суток, а при отсутствии документов — на целых 10 суток под стражей по санкции прокурора. Решением Конституционного суда действие всех правил, предусматривающих задержание лица без решения суда на трое и десять суток, было прекращено немедленно. Согласно законодательству, орган, принявший документ, обязан в месячный срок полностью привести данную статью в соответствие с Конституцией.

«Требование Омбудсмана, 10-суточный предел и «Хабеас корпус»»: 5 основных пунктов судебного решения

Наиболее важные официальные факты по постановлению Конституционного суда № QSQ-8:

  • Отменены 3- и 10-суточные аресты: Правило задержания лица без суда для проверки и содержания под стражей до 10 дней по санкции прокурора признано неконституционным;

  • Победа «Хабеас корпус»: Решение, основываясь на статье 27 Конституции, строго запрещает задержание лица без решения суда на срок более 48 часов;

  • Конституционная инициатива Омбудсмана: Уполномоченный по правам человека обратился в суд, обосновав, что устаревшая норма кодекса ограничивает свободу человека;

  • Сохранено 3-часовое ограничение: Первоначальный порядок содержания под стражей до 3 часов на границе для составления протокола остался в силе;

  • Месячный срок: Законодательный орган обязан не позднее чем через месяц привести статью 288 кодекса в соответствие с Конституцией.

Правовое сравнение: Сопоставление старой и новой редакций статьи 288 КоАО

Изменения в порядке задержания за нарушение пограничного режима:

Критерии и сроки

Действовавший старый порядок (Отменен)

Ситуация после решения Конституционного суда

Срок составления протокола

Задержание до 3 часов

3-часовая норма сохранила силу

Установление личности и обстоятельств

С письменным уведомлением прокурора до 3 суток

Отменено (Задержание без суда свыше 48 часов запрещено)

В случае отсутствия документов

По санкции прокурора до 10 суток

Признано неконституционным и действие приостановлено

Основной ограничивающий орган

Полномочия прокуратуры и пограничной службы

Только решение суда (Приоритет статьи 27 Конституции)

Правовое требование и срок

Сроки ограничений действовали годами

Обязанность законодательного обновления нормы в течение 1 месяца

Правовая экспертиза: Почему данное решение является революционным шагом для прав человека?

Выводы юристов, адвокатов и экспертов в области конституционного права:

  • «Положен конец арестам без суда»: Сохранявшаяся в старом Кодексе об административной ответственности 10-суточная норма нарушала право человека на судебную защиту; отныне ни один госорган или прокурор не может удерживать человека под стражей без суда более 48 часов;

  • Активизация института Омбудсмана: Обращение Уполномоченного по правам человека в Конституционный суд и отмена удобной для силовых структур нормы создали мощный прецедент для развития гражданского общества;

  • Приведение законодательства в соответствие с Конституцией в новой редакции: Данное решение является важным политико-правовым сигналом, открывающим путь к пересмотру устаревших и ограничивающих права человека норм и в других кодексах.

На ваш взгляд, насколько отмена порядка задержания на границе без решения суда на срок до 3 и 10 суток обеспечит право граждан на свободу? Как вы лично оцениваете эту совместную правовую победу Конституционного суда и Омбудсмана? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим важным анализом о правах человека со всеми гражданами!

Конституционный судОмбудсманКодекс об административной ответственностиХабеас корпус
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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