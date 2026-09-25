Зинедин Зидан вводит строгую дисциплину в сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан принял решительные меры, чтобы укрепить дисциплину в команде и сосредоточить внимание игроков исключительно на футболе. Согласно информации издания Л’Éкуипе, легендарный специалист категорически запретил доступ парикмахеров и стилистов на базу сборной в Клерфонтене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Приняв пост главного тренера после чемпионата мира 2026 года у Дидье Дешама, Зинедин Зидан считает, что чрезмерное внимание футболистов к своей внешности негативно сказывается на результатах команды. Согласно новому регламенту, такие звезды, следящие за модой, как Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, теперь обязаны приводить себя в порядок до прибытия в расположение сборной.

Конец показам мод

Новые правила Зидана не ограничиваются только парикмахерскими услугами. Тренер также положил конец традиционному ажиотажу СМИ при прибытии игроков на базу. На протяжении многих лет проход футболистов от машины до входа в здание превращался в своеобразный подиум.

Как сообщает издание АС, была предпринята попытка искоренить привычку членов сборной привлекать внимание роскошной дизайнерской одеждой при прибытии в Клерфонтен, что вызывало бурные обсуждения в интернете. Новый режим направлен на снижение шума вокруг внешнего вида и гардероба игроков.

Спортивный подход

В рамках этих строгих правил тренерский штаб также ограничил работу фотографов и съемочных групп, освещающих прибытие игроков. Теперь футболистов будут встречать не как звезд шоу-бизнеса или знаменитостей, а как профессиональных спортсменов.

По мнению экспертов, такие культурные изменения помогут оздоровить атмосферу внутри сборной Франции и позволят звездным игрокам полностью сосредоточиться на предстоящих международных матчах. Этот шаг Зинедина Зидана оценивается как важный этап в восстановлении серьезности и жажды побед в команде.