Зинедин Зидан вводит строгую дисциплину в сборной Франции

·30·Спорт
Зинедин Зидан вводит строгую дисциплину в сборной Франции

Новый главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан принял решительные меры, чтобы укрепить дисциплину в команде и сосредоточить внимание игроков исключительно на футболе. Согласно информации издания Л’Éкуипе, легендарный специалист категорически запретил доступ парикмахеров и стилистов на базу сборной в Клерфонтене. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Приняв пост главного тренера после чемпионата мира 2026 года у Дидье Дешама, Зинедин Зидан считает, что чрезмерное внимание футболистов к своей внешности негативно сказывается на результатах команды. Согласно новому регламенту, такие звезды, следящие за модой, как Килиан Мбаппе и Майкл Олисе, теперь обязаны приводить себя в порядок до прибытия в расположение сборной.

Конец показам мод

Новые правила Зидана не ограничиваются только парикмахерскими услугами. Тренер также положил конец традиционному ажиотажу СМИ при прибытии игроков на базу. На протяжении многих лет проход футболистов от машины до входа в здание превращался в своеобразный подиум.

Как сообщает издание АС, была предпринята попытка искоренить привычку членов сборной привлекать внимание роскошной дизайнерской одеждой при прибытии в Клерфонтен, что вызывало бурные обсуждения в интернете. Новый режим направлен на снижение шума вокруг внешнего вида и гардероба игроков.

Спортивный подход

В рамках этих строгих правил тренерский штаб также ограничил работу фотографов и съемочных групп, освещающих прибытие игроков. Теперь футболистов будут встречать не как звезд шоу-бизнеса или знаменитостей, а как профессиональных спортсменов.

По мнению экспертов, такие культурные изменения помогут оздоровить атмосферу внутри сборной Франции и позволят звездным игрокам полностью сосредоточиться на предстоящих международных матчах. Этот шаг Зинедина Зидана оценивается как важный этап в восстановлении серьезности и жажды побед в команде.

Зинедин ЗиданФранцияКилиан МбаппеФутболL’Équipe
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зинедин Зидан вспомнил первые воспоминания о Килиане МбаппеЗинедин Зидан вспомнил первые воспоминания о Килиане МбаппеСегодня 16:13Зинедин Зидан рассказал о тактических планах в сборной Франции и Килиане МбаппеЗинедин Зидан рассказал о тактических планах в сборной Франции и Килиане Мбаппе18 сентября 23:39Килиан Мбаппе: «Лучше меня игрока не было»Килиан Мбаппе: «Лучше меня игрока не было»12 сентября 14:10Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»Мбаппе взбудоражил Мадрид, назвав трех легенд, которых он хотел бы вернуть в «Реал»18 сентября 14:19Килиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за симптомов гриппаКилиан Мбаппе пропустил тренировку сборной Франции из-за симптомов гриппа23 сентября 09:39Килиан Мбаппе прояснил отношения с Усманом ДембелеКилиан Мбаппе прояснил отношения с Усманом Дембеле22 сентября 00:52
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
«Манчестер Юнайтед» раскрыл громкий секрет о бывшем скауте по поводу Абдукодира Ҳусанова
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
Криштиану Роналду потерпел крупнейшее поражение в Саудовской Аравии
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
«После позорного поражения от «Нефтчи» в Карши Ислом Исмаилов высказался откровенно
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
Роналду сказал «Пейте воду» — Кока-Кола потеряла 4 млрд долларов
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
«Мы жили в одном доме»: казахстанский нападающий рассказал всю правду об Абдукодире Ҳусанове
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
Абдуқодир Ҳусанов покинул поле под овации болельщиков «Манчестер Сити»
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?
Перед манчестерским дерби жаркие споры среди фанатов «Сити»: Ҳусанов или Нунеш?