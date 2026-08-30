Узбекистан и Индия намерены довести товарооборот до 5 миллиардов долларов (фото)

Узбекистан и Индия нацелены вывести стратегическое партнерство на новый этап. 30 августа в резиденции Куксарой в ходе переговоров между президентом Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди были обсуждены вопросы поднятия двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.

На встрече были достигнуты важные договоренности по расширению сотрудничества в таких направлениях, как торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, фармацевтика, образование и культура.

Одной из главных целей стало доведение объема взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов к 2030 году.

Торговля между Узбекистаном и Индией превысила 1 миллиард долларов

В ходе переговоров было отмечено, что экономические связи между двумя странами в последние годы значительно активизировались.

Основные показатели:

Направление Результат Товарооборот Превысил 1 миллиард долларов Совместные предприятия Выросли в 7 раз Прямые авиарейсы 14 в неделю Цель на 2030 год 5 миллиардов долларов

Эти цифры свидетельствуют о том, что узбекско-индийское экономическое сотрудничество выходит на новый уровень.

К 2030 году объем торговли должен составить 5 миллиардов долларов

Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для многократного увеличения объемов взаимной торговли.

В связи с этим была достигнута договоренность принять необходимые меры для доведения товарооборота до 5 миллиардов долларов к 2030 году.

Для этого особое внимание будет уделено расширению промышленной кооперации и новых инвестиционных проектов.

Главная цель — увеличить нынешний объем торговли, превышающий 1 миллиард долларов, до 5 миллиардов долларов в течение пяти лет.

Для индийских компаний откроются новые направления

На переговорах был определен ряд сфер, в которых возможно сотрудничество с ведущими компаниями Индии.

Среди них:

энергетика;

электротехника;

металлургия;

критические минералы;

здравоохранение;

фармацевтика;

сельское хозяйство;

ювелирная промышленность.

Также были обсуждены вопросы реализации новых совместных проектов и расширения промышленной кооперации.

Укрепляется сотрудничество между регионами

Связи между Узбекистаном и Индией не ограничиваются только центральным уровнем.

В ходе переговоров также было отдельно отмечено межрегиональное партнерство.

В частности, налажены тесные связи сотрудничества между:

Андижанской областью и штатом Гуджарат;

Ферганской областью и штатом Харьяна;

Самаркандской областью и городом Агра.

В рамках визита также предусмотрено подписание пятилетней программы культурного обмена.

В Узбекистане действуют индийские университеты

Расширяется и сотрудничество в сфере образования.

В настоящее время в Узбекистане функционируют четыре индийских университета.

В рамках культурно-гуманитарных связей особое внимание было уделено направлению йоги. Было отмечено, что йога приобретает все большую популярность в Узбекистане, и двустороннее сотрудничество в этой сфере активно развивается.

Политический диалог также выходит на новый уровень

Мирзиёев и Моди договорились еще больше активизировать политический диалог и обмен на различных уровнях.

Этот процесс будет укрепляться посредством следующих платформ:

парламентские группы дружбы; Межправительственная комиссия; Деловой совет; другие механизмы двустороннего диалога.

В ходе переговоров состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Что изменит визит в узбекско-индийских отношениях?

По данным пресс-службы президента, государственный визит Нарендры Моди назван важным шагом в выводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.

По итогам встречи руководителям министерств и ведомств было поручено обеспечить активное продвижение совместных проектов и программ.

Таким образом, главным результатом визита стали не просто новые соглашения, а четкое определение цели по их трансформации в практические проекты.

Узбекистан и Индия больше не намерены ограничиваться объемом торговли в 1 миллиард долларов — стороны поставили цель довести этот показатель до 5 миллиардов долларов к 2030 году.