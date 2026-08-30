Узбекистан и Индия намерены довести товарооборот до 5 миллиардов долларов (фото)
Узбекистан и Индия нацелены вывести стратегическое партнерство на новый этап. 30 августа в резиденции Куксарой в ходе переговоров между президентом Шавкатом Мирзиёевым и премьер-министром Индии Нарендрой Моди были обсуждены вопросы поднятия двусторонних отношений до уровня всеобъемлющего стратегического партнерства.
На встрече были достигнуты важные договоренности по расширению сотрудничества в таких направлениях, как торговля, инвестиции, промышленность, энергетика, фармацевтика, образование и культура.
Одной из главных целей стало доведение объема взаимного товарооборота до 5 миллиардов долларов к 2030 году.
Торговля между Узбекистаном и Индией превысила 1 миллиард долларов
В ходе переговоров было отмечено, что экономические связи между двумя странами в последние годы значительно активизировались.
Основные показатели:
Направление
Результат
Товарооборот
Превысил 1 миллиард долларов
Совместные предприятия
Выросли в 7 раз
Прямые авиарейсы
14 в неделю
Цель на 2030 год
5 миллиардов долларов
Эти цифры свидетельствуют о том, что узбекско-индийское экономическое сотрудничество выходит на новый уровень.
К 2030 году объем торговли должен составить 5 миллиардов долларов
Стороны подчеркнули наличие огромного потенциала для многократного увеличения объемов взаимной торговли.
В связи с этим была достигнута договоренность принять необходимые меры для доведения товарооборота до 5 миллиардов долларов к 2030 году.
Для этого особое внимание будет уделено расширению промышленной кооперации и новых инвестиционных проектов.
Главная цель — увеличить нынешний объем торговли, превышающий 1 миллиард долларов, до 5 миллиардов долларов в течение пяти лет.
Для индийских компаний откроются новые направления
На переговорах был определен ряд сфер, в которых возможно сотрудничество с ведущими компаниями Индии.
Среди них:
энергетика;
электротехника;
металлургия;
критические минералы;
здравоохранение;
фармацевтика;
сельское хозяйство;
ювелирная промышленность.
Также были обсуждены вопросы реализации новых совместных проектов и расширения промышленной кооперации.
Укрепляется сотрудничество между регионами
Связи между Узбекистаном и Индией не ограничиваются только центральным уровнем.
В ходе переговоров также было отдельно отмечено межрегиональное партнерство.
В частности, налажены тесные связи сотрудничества между:
Андижанской областью и штатом Гуджарат;
Ферганской областью и штатом Харьяна;
Самаркандской областью и городом Агра.
В рамках визита также предусмотрено подписание пятилетней программы культурного обмена.
В Узбекистане действуют индийские университеты
Расширяется и сотрудничество в сфере образования.
В настоящее время в Узбекистане функционируют четыре индийских университета.
В рамках культурно-гуманитарных связей особое внимание было уделено направлению йоги. Было отмечено, что йога приобретает все большую популярность в Узбекистане, и двустороннее сотрудничество в этой сфере активно развивается.
Политический диалог также выходит на новый уровень
Мирзиёев и Моди договорились еще больше активизировать политический диалог и обмен на различных уровнях.
Этот процесс будет укрепляться посредством следующих платформ:
парламентские группы дружбы;
Межправительственная комиссия;
Деловой совет;
другие механизмы двустороннего диалога.
В ходе переговоров состоялся также обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.
Что изменит визит в узбекско-индийских отношениях?
По данным пресс-службы президента, государственный визит Нарендры Моди назван важным шагом в выводе отношений двух стран на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства.
По итогам встречи руководителям министерств и ведомств было поручено обеспечить активное продвижение совместных проектов и программ.
Таким образом, главным результатом визита стали не просто новые соглашения, а четкое определение цели по их трансформации в практические проекты.
Узбекистан и Индия больше не намерены ограничиваться объемом торговли в 1 миллиард долларов — стороны поставили цель довести этот показатель до 5 миллиардов долларов к 2030 году.
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