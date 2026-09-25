В Узбекистане на 100 девочек приходится 108 мальчиков — в Кашкадарье показатель выше

·33·Общество
В Узбекистане на 100 девочек приходится 108 мальчиков — в Кашкадарье показатель выше

В 2010–2025 годах в Узбекистане родилось около 12,5 миллиона детей. По данным Национального статистического комитета, около 6,48 миллиона из них — мальчики, а около 6 миллионов — девочки.

Согласно подсчетам, в этот период на каждые 100 девочек в среднем приходилось 108 мальчиков.

В разрезе регионов самый высокий показатель зафиксирован в Кашкадарьинской области. В 2010–2025 годах в области на 100 девочек приходилось почти 109 мальчиков.

В Наманганской и Джизакской областях число мальчиков также превышало число девочек. В указанный период в Намангане на каждые 100 девочек приходилось около 108 мальчиков, а в Джизаке — 108 мальчиков.

Следует отметить, что эти цифры представляют собой соотношение, рассчитанное на основе общей рождаемости за 2010–2025 годы.

Национальный статистический комитетКашкадарьинская областьНаманганДжизак
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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