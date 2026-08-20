Россия объявила свои условия в ответ на предложения США по Украине

·56·Мир
Россия объявила свои условия в ответ на предложения США по Украине

Ожидается новый этап переговоров между Россией и США по урегулированию украинского конфликта. Официальный представитель МИД России Мария Заксарова в интервью изданию «Известия» заявила, что Москва готова рассмотреть конструктивные инициативы Вашингтона. Однако какие жёсткие условия выдвигает Кремль для диалога и что обсуждается на секретных встречах за кулисами?

«Максималистские требования не имеют смысла»: заявление Заксарова

Представитель МИД России, комментируя упомянутые госсекретарём США Марко Рубио «новые идеи», напомнила, что любой план должен учитывать реальное положение дел на фронте:

«Мы внимательно следим за позицией Вашингтона по украинскому вопросу. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что на переговорах необходимы новые идеи, — мы готовы выслушать конструктивные инициативы. Однако любой вариант должен учитывать национальные интересы России. Нет никакого смысла обсуждать максималистские требования Киева и его европейских покровителей, которые не отражают реалии „на земле“, — заявила Мария Заксарова.

Состояние российско-американских переговоров и мирных инициатив

Направление / Сторона

Позиция и основные факты

МИД России (Заксарова)

Готов к конструктивным предложениям, однако «реалии на земле» и интересы России являются ключевыми условиями

Закулисный диалог

Регулярно проходят закрытые встречи по двусторонним «раздражителям» в режиме «джентльменской договорённости»

Позиция США (Рубио / Трамп)

На переговорах необходимы новые идеи; Трамп заявил, что мир «ближе, чем ожидалось»

Украина (Зеленский)

Сообщил о представлении США нового пакета предложений и выразил благодарность команде Трамп

План «воздушного перемирия»

Идея прекращения ударов в воздухе (Reuters); Кремль не подтвердил это без официального документа

Секретные встречи в «режиме тишины»

Мария Заксарова подтвердила, что с февраля прошлого года между Россией и США регулярно проводятся закрытые встречи по устранению препятствий в отношениях:

«Встречи по „раздражителям“ мы официально не объявляем по двусторонней договорённости, поскольку важно вести диалог в полном „режиме тишины“. Сроки следующего контакта в настоящее время разрабатываются».

Зеленский и его новые предложения, а также «воздушное перемирие»

Ранее Владимир Зеленский в интервью CNN раскрыл, что Вашингтону были представлены новые предложения по мирному урегулированию конфликта. По данным Reuters, среди обсуждаемых планов также имеется «воздушное перемирие», предусматривающее прекращение авиационных и ракетных ударов для обеих сторон.

Однако российская сторона, в том числе Президент Владимир Путин и глава МИД Сергей Лавров, подчёркивает, что достижение устойчивого мира останется сложным, пока не будут устранены коренные причины конфликта — в частности, стремление Украины к вступлению в НАТО, а европейские государства будут препятствовать достижению договорённостей.

Как вы считаете, способны ли новые планы, предлагаемые при посредничестве США, и «воздушное перемирие» остановить войну в ближайшие месяцы или требования сторон будут препятствовать достижению соглашения?

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РоссияУкраинаСШАМария ЗахароваМарко Рубио
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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