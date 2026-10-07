Импорт кофе вырос на 15 % — продукцию каких стран выбирают узбекистанцы?

·39·Экономика
Импорт кофе вырос на 15 % — продукцию каких стран выбирают узбекистанцы?

Стремительное развитие культуры потребления кофе на потребительском рынке Узбекистана и расширение сети кофейен приводят к рекордному росту импорта этого продукта. Согласно последним данным, предоставленным Национальным статистическим комитетом, в январе–июле 2026 года в республику было импортировано около 3,5 тыс. тонн кофе стоимостью 28,2 миллиона долларов США.

По данным аналитики, объем импорта значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом 2025 года — на 468,2 тонны, или на 15,6 процента.

Страны-поставщики: Россия в лидерах, Италия и Бразилия в пятёрке сильнейших

В Узбекистан кофе поставляется в основном в переработанном, фасованном виде, а также в виде сырых зерен. Список крупнейших поставщиков по итогам первых 7 месяцев текущего года выглядит следующим образом:

  • Россия — абсолютный лидер: Большая часть всего кофе, поступившего в Узбекистан, а именно 2 315,3 тонны, пришлась на Российскую Федерацию;

  • Центры Азии и Европы: Второе место заняла Индия (260,2 тонны), а Италия (230,6 тонны), считающаяся родиной качественного эспрессо, расположилась на третьей строчке;

  • Южная Америка и Юго-Восточная Азия: Из Бразилии, являющейся мировым гигантом по выращиванию кофе, было завезено 130,3 тонны, а из Малайзии — 96,9 тонны продукции;

  • Другие страны: На долю различных других государств мира пришлось в общей сложности 435,1 тонны кофе.

Что стоит за ростом импорта?

Специалисты отмечают, что 15,6-процентный рост импорта кофе тесно связан с несколькими трендами в стране:

  • Расширение сети кофеен: В крупных городах, в частности в Ташкенте, Самарканде и других областных центрах, стремительно растет число международных и местных кофейен;

  • Молодежь и бизнес-среда: Укрепление привычки ежедневного употребления кофе среди городского населения, особенно молодежи, студентов и офисных работников, обеспечивает постоянный рост спроса.

Данные показатели свидетельствуют о том, что до конца года годовой оборот Узбекистана на кофейном рынке выйдет на новый исторический максимум.

Импорт кофе 2026РоссияИталияБразилия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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