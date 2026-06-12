Инфантино пошутил над сборной Италии, не сумевшей отобраться на ЧМ-2026

На футбольных полях Северной Америки в самом разгаре исторический и масштабный чемпионат мира по футболу 2026 года. В то время как весь мир с большим интересом следит за напряженными матчами за океаном, глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино привлек внимание спортивной общественности своим неожиданным и ироничным заявлением. Президент ФИФА в эксклюзивном интервью известному КазеТВ подшутил над очередной крупной неудачей четырехкратных чемпионов мира — сборной Италии, которая вновь пропустила мундиаль.

Как бы горько это ни звучало, но нынешний турнир ЧМ-2026 стал продолжением самой печальной черной полосы в истории «Скуадры Адзурры». После чемпионатов мира 2018 года в России и 2022 года в Катаре итальянцы уже в третий раз остаются вне самого престижного футбольного форума.

«Может быть, если будет 64 команды, Италия пройдет квалификацию...»

В ходе беседы глава ФИФА сначала остановился на внутренних дискуссиях по поводу дальнейшего расширения числа участников турнира, а затем перевел тему на Италию:

«Мы уже рассматривали возможность организации финальной стадии чемпионата мира с участием 64 сборных в ближайшем будущем. Эта инициатива может послужить дальнейшему расширению географического охвата мирового футбола. Этот вопрос поднимался на заседаниях Совета ФИФА, но пока мы договорились насладиться первым историческим турниром с участием 48 команд.

Но давайте будем откровенны: возможно, если число участников мундиаля будет доведено до 64, тогда сборная Италии сможет найти силы и преодолеть отборочные барьеры... Если и этого будет мало, то, возможно, стоит попробовать довести число до 208 (почти общее количество стран-членов ФИФА). Вот тогда мы бы наконец узнали, смогли бы они пробиться или нет», — пошутил Инфантино.

Первый масштабный мундиаль в истории

За шутками Джанни Инфантино кроется большая правда. Ведь нынешний чемпионат мира, принимаемый США, Канадой и Мексикой, впервые в истории футбола проводится с участием 48 сборных. Несмотря на то, что количество путевок для европейского континента было значительно увеличено, итальянские футбольные звезды не смогли воспользоваться такой благоприятной возможностью и были вынуждены остаться дома.

Комментарий экспертов: По мнению футбольных аналитиков, такая резкая шутка Инфантино указывает на системный кризис в итальянском футболе. Тот факт, что страна, четырежды надевавшая мировую корону, 12 лет находится вдали от чемпионатов мира и их атмосферы, действительно является печальным явлением.

На фоне этих шуток, которые немного задели итальянских болельщиков, матчи ЧМ-2026 продолжают покорять сердца миллионов людей новыми командами и неожиданными сенсациями.

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