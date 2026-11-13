Цены на золотые слитки снова снизились

Центральный банк Республики Узбекистан объявил цены продажи мерных золотых слитков на 13 ноября 2026 года.

Цены на золотые слитки установлены следующим образом:

5 грамм — 9 008 000 УЗС;

10 грамм — 18 016 000 УЗС;

20 грамм — 36 032 000 УЗС;

50 грамм — 90 080 000 УЗС;

100 грамм — 180 160 000 УЗС.

Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.