Цены на золотые слитки снова снизились
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Центральный банк Республики Узбекистан объявил цены продажи мерных золотых слитков на 13 ноября 2026 года.
Цены на золотые слитки установлены следующим образом:
5 грамм — 9 008 000 УЗС;
10 грамм — 18 016 000 УЗС;
20 грамм — 36 032 000 УЗС;
50 грамм — 90 080 000 УЗС;
100 грамм — 180 160 000 УЗС.
Мерные золотые слитки можно приобрести в офисах всех банков Узбекистана.
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