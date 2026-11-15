Энергоснабжение и социальная защита: введен ряд новых льгот и субсидий

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Энергоснабжение и социальная защита: введен ряд новых льгот и субсидий

В соответствии с соответствующими решениями правительства, внедряется ряд важных изменений по обеспечению стабильного энергоснабжения населения республики и поддержке нуждающихся в социальной защите семей. В частности, пересмотрены нормы потребления электроэнергии для регионов с затрудненной поставкой природного газа и установлены новые субсидии на сжиженный газ.

Базовая норма электроэнергии увеличена

В нашей стране сделан важный шаг для обеспечения бесперебойного прохождения осенне-зимнего сезона и создания комфортных условий для населения.

  • С 1 ноября в регионах, где отсутствует природный газ или его поставка затруднена, в отопительный сезон месячная базовая норма электроэнергии с 200 кВт·ч до 350 кВт·ч была увеличена. Об этом также сообщается в официальных источниках.

Цена на сжиженный газ и новые механизмы компенсации

В системе обеспечения населения сжиженным газом также установлены ценовая политика и порядок выплаты компенсаций:

  • С 15 ноября розничная цена сжиженного газа для населения установлена в размере 5 000 УЗС (с учетом НДС) за 1 килограмм. Следует особо отметить, что разница между фактическими затратами и установленной ценой полностью покрывается за счет субсидий из государственного бюджета.

  • Вместе с тем, в целях материальной поддержки нуждающихся семей, за каждый килограмм приобретенного сжиженного газа в размере 3 000 УЗС, в месяц до 20 килограммов выплачивается компенсация. Это означает, что семьям будет предоставляться помощь в размере до 60 000 УЗС в месяц.

Меры по энергоснабжению и социальной поддержке

Основные условия и показатели

Норма электроэнергии

В газифицированных регионах в отопительный сезон увеличена до 350 кВт·ч в месяц

Цена на сжиженный газ

5 000 УЗС за 1 кг (разница субсидируется государством)

Размер компенсации

3 000 УЗС за каждый кг (до 20 кг или 60 000 УЗС в месяц)

Механизм и сроки выплат

Средства перечисляются на социальную карту, поддержка продлится до 2030 года

Порядок и сроки перечисления средств

Для адресной доставки выделяемых населению компенсационных средств они будут перечисляться непосредственно на социальную карту . Также предусмотрено, что данные компенсационные выплаты, направленные на социальную защиту населения, будут до 2030 года выплачиваться на регулярной основе.

Как вы считаете, насколько удобны для населения эти новые нормы и компенсации, введенные правительством? Оставляйте свое мнение в комментариях!

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Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» редактор
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