В Новом Ташкенте объявлены беспрецедентные льготы для предпринимателей

Президент Шавкат Мирзиёев в ходе открытого диалога с инвесторами и предпринимателями сообщил о резком сокращении инфраструктурных платежей для представителей бизнеса и сферы услуг на территории Нового Ташкента. Данное решение направлено на ускорение притока прямых инвестиций в мегапроект и всестороннее стимулирование деятельности частного сектора.

Самое примечательное, что данные послабления и льготы в полной мере распространяются не только на вновь начинаемые проекты, но и на те, строительство которых уже начато на территории.

Как будут снижены платежи?

В зависимости от категории возводимых на территории объектов базовые ставки будут снижаться в следующем порядке:

Для торговых, сервисных и бизнес-центров: Базовая ставка платежа снижается в 3 раза ;

Для гостиниц и туристических объектов: Инфраструктурный платеж сокращается в 5 раз ;

Для культурно-развлекательных заведений: Сумма платежа станет дешевле ровно в 10 раз ;

Специальная ставка для социальной сферы: Инфраструктурный платеж для частных детских садов, школ и больниц установлен в размере всего 1 процента.

Новый порядок выделения земель: система «Swiss challenge»

В процесс предоставления земельных участков инвесторам внедряются передовые международные механизмы:

Открытая и прозрачная конкуренция: При выделении земли будет задействован принцип «Swiss challenge». Согласно ему, инициатива инвестора публикуется в открытом доступе, и если другие претенденты не предложат лучших условий, земельный участок передается напрямую первоначальному инициатору;

Устранение бюрократии: Поставлена задача ускорить рассмотрение предложений предпринимателей и выдачу разрешений, увеличить количество лотов с готовой проектной документацией, а также полностью пресечь практику повторного затребования одинаковых сведений.

2 миллиарда долларов инвестиций и 20 тысяч квартир до конца года

На сегодняшний день в территорию Нового Ташкента вложено более 2 миллиардов долларов инвестиций:

Сдача жилья: До конца текущего года планируется ввести в эксплуатацию 20 тысяч квартир;

Объекты сервиса вместе с жильем: Глава государства строго подчеркнул, что параллельно с возведением жилых зданий в обязательном порядке должны одновременно достраиваться торговые, образовательные, медицинские, спортивные и досуговые учреждения.

Принятый новый порядок и масштабные льготы послужат превращению Нового Ташкента не только в современный жилой массив, но и в наиболее удобную и высокодоходную инвестиционную площадку для предпринимателей.