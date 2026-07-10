Появились видео с «куёв навкар» Аббосбека Файзуллаева (видео)

Сегодня, 10 июля, проходит свадебное торжество футболиста национальной сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева. Кадры этого радостного дня широко распространились в социальных сетях и вызвали большой интерес у поклонников.

На опубликованных видео запечатлено, как свадебный кортеж направляется к дому невесты, а по пути царят веселье и праздничное настроение. Также видно, как друзья жениха по традиции участвуют в «куёв оши» (свадебном плове), придавая торжеству особую атмосферу искренними беседами и шутками.

Одним из самых примечательных моментов видео стало то, как защитник сборной Узбекистана Абдуқодир Ҳусанов отведал плов из рук жениха Аббосбека Файзуллаева. Эти кадры были тепло встречены футбольными болельщиками.

Кроме того, на видео запечатлены красивые совместные кадры с его будущей супругой Нисобону.

В комментариях поклонники и пользователи социальных сетей искренне поздравляют молодоженов, желая им долгой жизни, счастья и крепкой семьи.