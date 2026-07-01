Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

Фото: Telegram / СШМирзиёева

Помощник Президента Саида Мирзиёева посетила знаменитый Версальский дворец в Париже, где посмотрела оперу «Тамерлан» в исполнении Национального симфонического оркестра Узбекистана.

На своей странице в социальных сетях она поделилась впечатлениями об этом культурном событии, подчеркнув, что искусство является важной силой, объединяющей народы.

«Тамерлан» покорил и Париж

Саида Мирзиёева отметила, что знаменитая опера Георга Фридриха Генделя «Тамерлан» после показов в Дубае, Вене и Санкт-Петербурге была представлена на парижской сцене.

«После Дубая, Вены и Санкт-Петербурга опера Георга Фридриха Генделя “Тамерлан” покорила Париж», — написала она.

Узбекские музыканты на престижной сцене

Опера была представлена Национальным симфоническим оркестром Узбекистана в Королевской опере Версальского дворца — одном из самых известных культурных центров Европы.

Выступление узбекских музыкантов на этой сцене стало важным событием для национального искусства и культуры.

Живое исполнение произвело особое впечатление

Саида Мирзиёева подчеркнула, что получила огромное удовольствие от живого исполнения талантливых музыкантов.

«Наслаждаясь живыми мелодиями наших талантливых музыкантов, я еще раз убедилась в том, что культурная дипломатия способна объединять разные народы», — сказала она.

Яркий пример культурной дипломатии

Исполнение оперы «Тамерлан» в Версальском дворце еще раз продемонстрировало авторитет узбекского искусства на международной арене.

Подобные культурные проекты имеют важное значение для укрепления связей между странами и популяризации истории и искусства народов.

Как вы считаете, повышают ли выступления узбекских артистов на престижных мировых сценах культурный авторитет нашей страны? Оставляйте свое мнение в комментариях.