Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

·26·Культура
Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

Фото: Telegram / СШМирзиёева

Помощник Президента Саида Мирзиёева посетила знаменитый Версальский дворец в Париже, где посмотрела оперу «Тамерлан» в исполнении Национального симфонического оркестра Узбекистана.

Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

На своей странице в социальных сетях она поделилась впечатлениями об этом культурном событии, подчеркнув, что искусство является важной силой, объединяющей народы.

«Тамерлан» покорил и Париж

Саида Мирзиёева отметила, что знаменитая опера Георга Фридриха Генделя «Тамерлан» после показов в Дубае, Вене и Санкт-Петербурге была представлена на парижской сцене.

Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

«После Дубая, Вены и Санкт-Петербурга опера Георга Фридриха Генделя “Тамерлан” покорила Париж», — написала она.

Узбекские музыканты на престижной сцене

Опера была представлена Национальным симфоническим оркестром Узбекистана в Королевской опере Версальского дворца — одном из самых известных культурных центров Европы.

Выступление узбекских музыкантов на этой сцене стало важным событием для национального искусства и культуры.

Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

Живое исполнение произвело особое впечатление

Саида Мирзиёева подчеркнула, что получила огромное удовольствие от живого исполнения талантливых музыкантов.

«Наслаждаясь живыми мелодиями наших талантливых музыкантов, я еще раз убедилась в том, что культурная дипломатия способна объединять разные народы», — сказала она.

Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

Яркий пример культурной дипломатии

Исполнение оперы «Тамерлан» в Версальском дворце еще раз продемонстрировало авторитет узбекского искусства на международной арене.

Подобные культурные проекты имеют важное значение для укрепления связей между странами и популяризации истории и искусства народов.

Саида Мирзиёева написала об историческом вечере в Версале (фото)

Как вы считаете, повышают ли выступления узбекских артистов на престижных мировых сценах культурный авторитет нашей страны? Оставляйте свое мнение в комментариях.

Саида МирзиёеваВерсальНациональный симфонический оркестр УзбекистанаГеорг Фридрих Гендель
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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