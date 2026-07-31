Президент Чехии поработал фотографом на гонках «Формулы-1»

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии не в качестве главы государства, а как фотограф. Он прибыл на автодром с профессиональным фотоаппаратом и официальной аккредитацией ФИА.

Во время субботних гонок Павел вместе с фотографом «Формулы-1» Иржи Крженеком прошел вдоль трассы, запечатлевая самые яркие моменты соревнований.

Это не первый визит президента, связанный с профессиональной съемкой автоспортивных мероприятий. В июне он также работал с использованием специального фотооборудования на гонках во Франции.

Петр Павел уже долгое время увлекается спортивной фотографией. Ранее он также снимал такие крупные соревнования, как MotoGP, Ворлд Супербике, НАСКАР и ралли «Дакар».