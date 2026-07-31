Amazon во втором квартале зафиксировала высокие финансовые результаты и подорожание акций

·53·Технологии
Amazon во втором квартале зафиксировала высокие финансовые результаты и подорожание акций

В то время как на мировом рынке сохраняется высокий интерес к технологиям искусственного интеллекта, крупные технологические компании представляют масштабные финансовые отчеты. По данным иксбт.ком, Amazon в свой последний финансовый период достигла показателей даже лучше ожидаемых, что вызвало большой интерес инвесторов. Чистый объем продаж компании вырос на 20 процентов, при этом основным источником дохода стало направление облачных сервисов. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

Масштабные инвестиции в инфраструктуру и дата-центры

Несмотря на требования большинства аналитиков на рынке о сокращении расходов, Amazon не снижает темпы развития дата-центров. Компания за финансовый год, завершившийся 30 июня текущего года, потратила 173 миллиарда долларов на приобретение недвижимости и оборудования, в частности графических процессоров, газовых турбин и земельных участков. Для сравнения, в прошлом году этот показатель составлял 107,65 миллиарда долларов.

Также Amazon повысила прогноз капитальных затрат на 2026 год с 200 миллиардов до 220 миллиардов долларов. Для покрытия этих расходов компания даже начала использовать свои денежные резервы. По итогам квартала объем денежных средств на счетах компании уменьшился на 7,6 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом, что зафиксировало период первого отрицательного свободного денежного потока в текущем году.

Рост облачных сервисов AWS и стратегия искусственного интеллекта

Обычно такие резкие расходы закономерно воспринимались бы на фондовом рынке негативно, однако Amazon сохранила доверие инвесторов благодаря наличию механизма, приносящего сильный доход. Доход от облачных сервисов AWS вырос на 37 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42 миллиарда долларов в текущем квартале. Хотя этого недостаточно для полного покрытия расходов, это показывает, что спрос растет вместе с предложением.

Учитывая годовой цикл от строительства дата-центра до продажи его мощности, данная ситуация дарит инвесторам спокойствие. Кроме того, Amazon не ограничивает свои действия в направлении искусственного интеллекта лишь строительством крупных центров. Компания также делает долгосрочные инвестиции в разработку собственных чипов, таких как Траиниум TPU и процессоры Гравитон на архитектуре Арм.

Общие тенденции на рынке и подход инвесторов

Как подчеркнуло руководство компании, в будущем бизнес искусственного интеллекта выйдет на высокий уровень доходности, аналогичный основным прибыльным направлениям. На рынке не только Amazon, но и такие гиганты, как Microsoft и Google, смогли повысить стоимость своих акций за счет высоких облачных доходов. Однако компании вроде Meta, которые не имеют четкого источника дохода и осуществляют огромные капитальные затраты, воспринимаются инвесторами с некоторой осторожностью.

В настоящее время участники фондового рынка оценивают облачных провайдеров как самую стабильную часть экосистемы искусственного интеллекта. Тем не менее, экономические условия для лабораторий и стартапов в сфере искусственного интеллекта все еще вызывают вопросы, со временем баланс в этом вопросе станет более определенным.

AmazonAWSИскусственный интеллектТехнологииИнвестиции
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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