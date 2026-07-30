Молодожены Том Холланд и Зендея снова в одном фильме!

В Лондоне состоялась премьера фильма «Человек-паук: Новый день». В мероприятии приняли участие исполнители главных ролей Том Холланд и Зендея. Новобрачные актеры вскоре также появятся вместе в проекте Кристофера Нолана «Одиссея».

Зендея рассказала о процессе работы с мужем на одной площадке, отметив, что это не доставляет ей неудобств. По ее мнению, работать легко, так как Том Холланд не только ее супруг, но и лучший друг.

В фильме Холланд вернулся к образу Питера Паркера, а Зендея исполнила роль Эм-Джей. Для премьеры актриса выбрала платье в стиле паутины. Она подчеркнула, что любит отражать тематику экранного проекта через свой внешний вид.

Том Холланд напомнил, что играет Человека-паука с 2016 года. Он оставил открытым вопрос о том, может ли этот фильм стать его последней работой в данном образе.

В то же время актер выразил заинтересованность в участии в фильмах киновселенной Marvel, связанных с другими персонажами, в будущем.