Интерес поклонников к новому короткому треку Афрузы «Тополмайсиз» растет! (видео)

·77·Культура
Интерес поклонников к новому короткому треку Афрузы «Тополмайсиз» растет! (видео)

Афруза сообщила, что в ближайшие дни представит новую песню. Певица объявила в социальных сетях, что работа над треком под названием «Тополмайсиз» подходит к концу.

Она опубликовала короткий отрывок из новой композиции, познакомив поклонников с ее мелодией и текстом. После публикации ролика подписчики начали оставлять свои отзывы о треке.

В комментариях фанаты отмечают, что с нетерпением ждут полную версию песни «Тополмайсиз». Судя по всему, даже короткий фрагмент пришелся многим по душе и вызвал большой интерес к новинке.

При этом официальная дата премьеры песни пока не назначена. Певица лишь сообщила, что она будет представлена в ближайшее время.

АфрузаТополмайсиз
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
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