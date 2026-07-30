Интерес поклонников к новому короткому треку Афрузы «Тополмайсиз» растет! (видео)

Афруза сообщила, что в ближайшие дни представит новую песню. Певица объявила в социальных сетях, что работа над треком под названием «Тополмайсиз» подходит к концу.

Она опубликовала короткий отрывок из новой композиции, познакомив поклонников с ее мелодией и текстом. После публикации ролика подписчики начали оставлять свои отзывы о треке.

В комментариях фанаты отмечают, что с нетерпением ждут полную версию песни «Тополмайсиз». Судя по всему, даже короткий фрагмент пришелся многим по душе и вызвал большой интерес к новинке.

При этом официальная дата премьеры песни пока не назначена. Певица лишь сообщила, что она будет представлена в ближайшее время.