В сети сервисов Apple зафиксирован неожиданный спад

Согласно финансовому отчету компании Apple, несмотря на то, что бренд увеличил число подписчиков своих сервисов до более чем 1,5 миллиарда, доходы этого направления оказались ниже прогнозов аналитиков Валл Стрит. Замедление на рынке App Store и мобильных игр, а также правовые изменения в ряде стран стали единственным минусом на фоне рекордных продаж аппаратного обеспечения компании. Как сообщает иксбт.ком, на фоне этих показателей акции компании упали более чем на 4 процента во внебиржевое время. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Финансовый директор Apple Кеван Парех отметил, что направление услуг принесло 30,74 миллиарда долларов дохода в третьем квартале финансового года. При этом рыночные эксперты ожидали результата в 31,22 миллиарда долларов. Данное снижение было вызвано несколькими факторами, в том числе изменениями в деятельности App Store, который считается основным источником дохода.

Влияние App Store и мобильных игр

В качестве одной из основных проблем было указано общее замедление в сегменте мобильных игр. Кроме того, на доходы повлияли изменения, внесенные в бизнес -модель App Store в некоторых странах, включая США. Дело в том, что по решению суда от разработчиков требуется разрешать клиентам осуществлять платежи вне экосистемы App Store, в обход комиссии Apple.

Хотя компания не привела точных цифр о том, какой ущерб эта ситуация нанесла доходам App Store, она напомнила инвесторам, что окончательное решение вопроса будет рассматриваться Верховным судом. Тем не менее, было отмечено, что App Store установил новый рекорд по доходам за июньский квартал. Свой вклад в этот показатель внесли и средства от рекламы Apple Адс, которая теперь расширена и на приложение Apple Мапс.

Валютные курсы и планы на будущее

Причиной того, что доходы от сервисов оказались ниже ожидаемых, стали не только проблемы магазина, но и другие факторы. Основным из них названо колебание валютных курсов. Кроме того, было подчеркнуто наличие заметной разницы по сравнению с огромными доходами, принесенными успехом фильма Ф1 в прокате в предыдущие кварталы.

Несмотря на все трудности и препятствия с валютными курсами, руководство Apple высоко оценивает возможности развития этого бизнес-сегмента в будущем. Компания сообщила о фиксации абсолютного рекорда доходов за всю историю на развитых рынках и за июньский квартал — на развивающихся. Сегмент услуг продемонстрировал двузначные темпы роста на подавляющем большинстве рассматриваемых рынков.

&лдкуо;Наши сервисы привлекают все больше клиентов, и мы преодолели отметку в полтора миллиарда платных подписчиков,&рдкуо; — отметил Кеван Парех. Также было объявлено, что в отчетном периоде как совершающие транзакции, так и платные аккаунты на развивающихся рынках достигли новых исторических вершин с двузначными показателями роста.