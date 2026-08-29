Huawei представила умные часы Watch D3 с функцией измерения артериального давления
Компания Huawei впервые представила Watch D3, одно из своих самых популярных медицинских устройств. Как сообщает издание иксбт.ком, новый гаджет позволит пользователям более точно и удобно контролировать артериальное давление, а его мировая премьера запланирована на 2 сентября этого года. Об этом сообщает Иксбт.ком.
Устройство нового поколения претерпело значительные изменения во внешнем виде. В частности, производителям удалось сделать корпус часов тоньше, при этом размер экрана увеличился, а рамки вокруг него стали еще уже. Это обеспечивает пользователю не только эстетическое удовольствие, но и дополнительное удобство при чтении данных.
Дизайн и цветовая палитраОжидается, что устройство выйдет на рынок в двух цветовых вариантах: Амбер Браун и Вхите. Часы также будут оснащены современным безелем золотистого цвета и ремешками с мягкой текстурой. Инженеры уделили особое внимание расположению элементов управления, сохранив традиционное местоположение вращающейся коронки и функциональной кнопки.
Основное внимание уделено тому, что процесс измерения артериального давления стал еще более удобным. Хотя компания пока не раскрыла полные технические характеристики экрана, стоит напомнить, что предыдущая модель — Watch D2 — была оснащена 1,82-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с яркостью до 1500 нит.
Глобальная презентация 2 сентябряНа глобальной презентации 2 сентября Huawei представит не только одно устройство. Ожидается, что в рамках этого мероприятия будет показано несколько новых носимых гаджетов.
В число ожидаемых новинок входят:
- Умные часы Huawei Watch Д3
- Умные часы Huawei Watch 6 нового поколения
- Беспроводные наушники ФриБудс Нео
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