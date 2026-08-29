Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)

·28·Спорт
Лю Се одержал победу нокаутом в 1-м раунде в своем дебюте в UFC в Шанхае (Видео)

Турнир UFC, прошедший на арене «СПД Банк Ориентал Спортс Кентер» в китайском Шанхае, подарил зрителям еще один динамичный и яркий поединок. Бывший чемпион К-1 по кикбоксингу в полутяжелом весе, китаец Лю Се провел свой первый бой в промоушене против опасного бразильца Леви Родригеса-младшего, пробившегося в лигу через Дана Вхите'с Контендер Сериес.

Несмотря на то, что за его плечами было всего четыре боя в карьере по ММА, Лю Се, считавшийся фаворитом в этом противостоянии, полностью оправдал доверие перед родными трибунами и завершил встречу зрелищным финишем уже в первом раунде.

Удар в висок и молниеносный правый хук

Поединок с первых же секунд начался с бескомпромиссного и открытого обмена ударами с обеих сторон:

  • Первоначальное давление: В начале схватки Леви Родригес-младший выглядел довольно активно и сумел потрясти китайского спортсмена несколькими точными ударами;

  • Поворотный момент — Нокдаун: К середине первого раунда Лю Се нанес мощный удар в незащищенную область виска соперника, вывел Родригеса из равновесия и отправил в тяжелый нокдаун;

  • Падение и финальная точка: Хотя бразильский боец поднялся на ноги и попытался выйти из ситуации ответными ударами, его ноги не смогли удержать равновесие. Вскоре после этого, после мощного правого хука от Лю Се, Родригес рухнул лицом вниз прямо на настил октагона, и рефери немедленно остановил бой, зафиксировав чистый нокаут (КО).

Яркое будущее звезды кикбоксинга в ММА

Столь уверенный и громкий старт чемпиона К-1 в UFC показал, что в полутяжелом дивизионе появился новый опасный нокаутер:

  • Уверенный дебют: Несмотря на небольшое количество боев по ММА на своем счету, Лю Се за счет высокого уровня техники в стойке не оставил сопернику никаких шансов;

  • Овации шанхайских болельщиков: Быстрая победа местного бойца в 1-м раунде подняла трибуны на ноги и открыла ему широкую дорогу к более сильным соперникам по дивизиону.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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