Жозе Моуринью высоко оценил карьеру Лионелья Месси в сборной

·13·Спорт
Жозе Моуринью высоко оценил карьеру Лионелья Месси в сборной

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси официально объявил о завершении своей международной карьеры, что вызвало огромный резонанс в футбольном мире. 39-летний нападающий сообщил на своей странице в социальных сетях, что ставит точку в своей исторической главе в составе национальной команды. Несмотря на то, что это решение стало неожиданным для миллионов болельщиков, оно было воспринято как естественный шаг, ведь рано или поздно каждая великая история должна подойти к концу. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как сообщает Goal.com, известный тренер Жозе Моуринью выразил свое искреннее отношение к этому решению аргентинской футбольной легенды, оставив специальный комментарий. Португальский специалист, который на протяжении своей карьеры неоднократно соперничал с Лионельем Месси, высоко оценил богатое наследие игрока. Он оставил теплые слова в адрес футболиста на своей странице в социальных сетях.

Историческое наследие и признание Моуринью

Жозе Моуринью, который неоднократно вел тактические сражения против Лионелья Месси во времена работы в Челси и Реал Мадриде, особо отметил достижения прославленного нападающего. В своем комментарии в Instagram Моуринью написал: «Поздравляю с великолепной и незабываемой международной карьерой. Следующие Кубок Америки и чемпионат мира уже не будут прежними».

Действительно, победитель чемпионата мира 2022 года стал рекордсменом сборной Аргентины, забив 125 голов в 207 матчах. Этот долгий и славный путь, начавшийся в 2005 году, оставил неизгладимый след в истории мирового футбола. Нападающий подчеркнул, что решение уйти из сборной далось ему нелегко, но пришло время уступить дорогу молодым.

Новое поколение и будущее в клубе

В своем прощальном заявлении Лионель Месси подчеркнул, что время летит быстро и всему есть свой черед. «Я хотел играть за сборную, люблю ее и всегда буду любить, это честь для меня. Я отдал все силы, мне больше нечего дать. К тому же, за мной идет очень талантливое молодое поколение, и они должны получить свой шанс», — написал нападающий.

Теперь опытный футболист сосредоточит все свое внимание на карьере в американском клубе Интер Майами. Имея контракт с представителем МЛС до конца 2028 года, он продолжит радовать болельщиков своей яркой игрой в Северной Америке. Таким образом, сборная Аргентины под руководством Лионелья Скалони вступает в новый этап без своего легендарного капитана и продолжает подготовку к предстоящим крупным турнирам.

Лионель МессиЖозе МоуриньюИнтер МайамиАргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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