Полузащитник «Челси» Энцо Фернандес поделился глубокими и трогательными воспоминаниями в связи с завершением карьеры своего кумира Лионелья Месси в сборной Аргентины. Как сообщает Goal.com, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» принял решение покинуть международную арену в 39 лет, и этот шаг вызвал большой резонанс во всем футбольном мире. Об этом Goal.com сообщает .

Легендарный нападающий завершил свою яркую карьеру в составе сборной Аргентины после финала чемпионата мира 2026 года против Испании. Сообщается, что на решение Лионелья Месси, покидающего международный футбол в качестве рекордсмена страны по количеству матчей и голов, также повлияла трагическая кончина его отца Хорхе в августе.

После этого 25-летний полузащитник «Челси» Энцо Фернандес отдал дань уважения капитану национальной команды на своей странице в Instagram. Он вспомнил долгий путь от простого болельщика в детстве до завоевания титула чемпиона мира вместе с Месси.

Детские мечты и незабываемые моменты

Фернандес не скрывал, что в подростковом возрасте был глубоко опечален решением Месси о кратковременном уходе из сборной в 2016 году. Тогда юный футболист вспоминал, как постоянно высчитывал разницу в возрасте между собой и своим кумиром.

«Я был просто маленьким мальчиком и высчитывал разницу между твоим возрастом и моим: я думал, смогу ли я когда-нибудь сыграть с тобой», — написал Фернандес в своем обращении. Он подчеркнул, что эта мечта сбылась в Катаре, где они не только сыграли вместе, но и стали чемпионами мира.

Человеческие качества капитана

Аргентинский полузащитник отметил не только спортивные достижения, но и человеческие качества Месси. По его словам, звездный футболист очень тепло принял молодого игрока, впервые пришедшего в сборную, и всегда поддерживал его своими советами и искренним отношением.

«Ты всегда дарил мне доброе слово, совет или объятия. Я никогда этого не забуду», — завершил свои слова Энцо Фернандес.