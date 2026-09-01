Куриное мясо стало самым потребляемым мясом в мире

·37·Мир
Куриное мясо стало самым потребляемым мясом в мире

Куриное мясо превратилось в самый популярный вид мяса в мире. Рост спроса на него в последние десятилетия привел к резкому увеличению объемов производства. Об этом сообщает Финанкиал Тимес.

По данным издания, в период с 2006 по 2023 год объемы выращивания цыплят в мире значительно возросли. Если в 2006 году в мире насчитывалось примерно 48,3 миллиарда голов птицы, то к 2023 году этот показатель достиг 76,2 миллиарда.

Спрос на куриное мясо особенно высок в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Америке и Европе. Относительная дешевизна курицы, быстрота ее выращивания и универсальность в приготовлении различных блюд способствуют ее популярности. По данным ФАО, курица является важнейшим видом птицы в мире и обеспечивает основную часть производства мяса птицы.

Еще одним преимуществом куриного мяса является возможность направлять его различные части на отдельные рынки. Например, куриные лапки, которые не пользуются особой популярностью у покупателей в западных странах, являются одним из самых востребованных продуктов в Китае.

По мнению специалистов, рост численности населения и покупательной способности, а также процесс урбанизации могут в будущем еще больше увеличить спрос на продукцию птицеводства. ФАО также подчеркивает, что рост населения, увеличение доходов и урбанизация служат стимулом для развития птицеводческой отрасли.

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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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