Зебо Наврузова обратилась к свекровям: «Невестку нужно беречь» (видео)

Известный режиссер Зебо Наврузова стала гостьей передачи «Mening oshxonam». В ходе беседы она высказала мнение о том, что недавно пришедшую в дом невестку нужно беречь и не стоит сразу же возлагать на нее все правила и законы семьи.

«Вот, пришла невестка. Она пришла из другой семьи. Поэтому, уважаемые свекрови, нельзя сразу набрасываться на нее со своими законами и правилами. Ее нужно беречь.

Если вы дадите пощечину своему сыну, он все равно продолжит называть вас „мамочка“. Но ваша невестка оторвалась от другого очага, из объятий других родителей. Поэтому свекрови должны быть немного артистками.

Конечно, в глубине души все равно остается какое-то „я“. Это естественно. Завтра, когда эта невестка повзрослеет, это „я“ уйдет на второй план. Что я хочу сказать, должен быть баланс.

Найдите способ привить свои правила. Найдите такой путь, чтобы эти правила органично влились в семью. Незаметно, так, чтобы ничье сердце не было ранено, чтобы никто не обиделся и не было битья посуды», — отметила режиссер.