Хувайдо Джумаева рассказала о своем первом гонораре и «конкурентах» в искусстве

Актриса Хувайдо Джумаева в одном из интервью рассказала о том, как потратила свой первый гонорар, о конкурентах в искусстве и трудностях на творческом пути.

В ходе беседы ее спросили, на что она потратила деньги, когда получила свой первый гонорар.

«Когда получаешь первый гонорар, всё иначе. Это запоминается. А вы что сделали с теми деньгами?» — поинтересовался журналист.

«Поела. Когда выплатили гонорар, достойный еды, я от души поела», — с юмором ответила актриса.

Также Хувайдо Джумаеву спросили, кто является ее конкурентами в искусстве.

«Говорят, где есть рост, там обязательно есть конкуренция. Кто ваши конкуренты в искусстве?» — на этот вопрос актриса с улыбкой ответила:

«Кто же еще? На данный момент я считаю своими конкурентами Мистера Бина, Джима Керри — вот их считаю конкурентами. Только они в плане роста от меня отстали», — заявила она.

Собеседник также поинтересовался сложной и нелюбимой стороной искусства.

«Хлеб искусства тверд, верно? Какая сторона искусства вам нравится меньше всего?» — прозвучал вопрос.

«Это трудность есть не только в искусстве, она есть в любой профессии. Годы закаляют вас, испытывают, проводят через испытания. А после этого наступает блаженство. Я дошла до той стадии, которая называется блаженством. Если будет угодно Богу, трудностей дальше не будет. Будем с удовольствием творить, поднимать настроение нашим поклонникам», — ответила Хувайдо Джумаева.