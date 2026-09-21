Хувайдо Джумаева рассказала о своем первом гонораре и «конкурентах» в искусстве

·79·Культура
Хувайдо Джумаева рассказала о своем первом гонораре и «конкурентах» в искусстве

Актриса Хувайдо Джумаева в одном из интервью рассказала о том, как потратила свой первый гонорар, о конкурентах в искусстве и трудностях на творческом пути.

В ходе беседы ее спросили, на что она потратила деньги, когда получила свой первый гонорар.

«Когда получаешь первый гонорар, всё иначе. Это запоминается. А вы что сделали с теми деньгами?» — поинтересовался журналист.

«Поела. Когда выплатили гонорар, достойный еды, я от души поела», — с юмором ответила актриса.

Также Хувайдо Джумаеву спросили, кто является ее конкурентами в искусстве.

«Говорят, где есть рост, там обязательно есть конкуренция. Кто ваши конкуренты в искусстве?» — на этот вопрос актриса с улыбкой ответила:

«Кто же еще? На данный момент я считаю своими конкурентами Мистера Бина, Джима Керри — вот их считаю конкурентами. Только они в плане роста от меня отстали», — заявила она.

Собеседник также поинтересовался сложной и нелюбимой стороной искусства.

«Хлеб искусства тверд, верно? Какая сторона искусства вам нравится меньше всего?» — прозвучал вопрос.

«Это трудность есть не только в искусстве, она есть в любой профессии. Годы закаляют вас, испытывают, проводят через испытания. А после этого наступает блаженство. Я дошла до той стадии, которая называется блаженством. Если будет угодно Богу, трудностей дальше не будет. Будем с удовольствием творить, поднимать настроение нашим поклонникам», — ответила Хувайдо Джумаева.

Хувайдо ДжумаеваМистер БинДжим КерриКонкуренция в искусстве
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Зебо Наврузова обратилась к свекровям: «Невестку нужно беречь» (видео)Зебо Наврузова обратилась к свекровям: «Невестку нужно беречь» (видео)Сегодня, 11:36На что Хувайдо Джумаева потратила свой первый гонорар и кто ее нынешние «соперники» по искусству?На что Хувайдо Джумаева потратила свой первый гонорар и кто ее нынешние «соперники» по искусству?Сегодня, 11:17Новость от Улугбека Юльчиева, взволновавшая фанатов: новая трендовая песня «Ох жонидан»! (видео)Новость от Улугбека Юльчиева, взволновавшая фанатов: новая трендовая песня «Ох жонидан»! (видео)Сегодня, 10:59Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникамМафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникамВчера, 23:51«Джуфти халолим»: новый клип Улугбека Рахматуллаева быстро завоевал популярность (видео)«Джуфти халолим»: новый клип Улугбека Рахматуллаева быстро завоевал популярность (видео)Вчера, 20:34Нилуфар Усмонова представила поклонникам новую песню: «Сени эслайман» (аудио)Нилуфар Усмонова представила поклонникам новую песню: «Сени эслайман» (аудио)Вчера, 12:17
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Мастер разговорного жанра Валийон Шамшиев снова стал отцом: у него родился 12-й ребенок
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена и фамилии известных артистов, известных под другими именами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
Настоящие имена артистов, прославившихся под псевдонимами
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
«Я не могу пойти против Аллаха»: Муниса Ризаева о том, станет ли её сын Алекс артистом...
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
Участник БТС Чонгук пожертвовал 8,6 млрд сумов больным детям
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
«Мисс Ворлд-2026»: определена самая красивая женщина мира (фото)
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Ильхом Фармонов сделал жене незабываемый подарок
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси
Джорджина Родригес оставила неожиданный комментарий под фото жены Месси