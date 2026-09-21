Toyota готовится к выходу на рынок гибридных автомобилей типа EREV

·26·Авто
Toyota готовится к выходу на рынок гибридных автомобилей типа EREV

Японский автомобильный гигант Toyota планирует впервые наладить производство гибридов с увеличенным запасом хода (EREV) для расширения линейки электрифицированных транспортных средств. Как сообщает издание Иксбт.ком, выпуск первых моделей в этом направлении намечен на апрель 2027 года, что должно стать важным поворотом в стратегии компании на китайском рынке. Об этом сообщает Иксбт.ком .

На начальном этапе предприятие в Китае будет собирать лишь несколько сотен таких автомобилей в месяц. Однако в дальнейшем планируется резкое увеличение темпов производства. К концу 2027 года компания планирует выпустить 200 000 таких машин, а к 2028 году намерена довести этот показатель до 400 000 единиц.

Особенности технологии EREV

Эксперты отмечают, что технология EREV сочетает в себе тяговый электродвигатель, аккумулятор и двигатель внутреннего сгорания небольшого объема, который служит для выработки электроэнергии. При этом автомобиль можно заряжать и от внешней сети.

Такой подход позволяет водителям ощутить преимущества управления электромобилем, снимая при этом беспокойство по поводу запаса хода в дальних поездках. В то же время специалисты отмечают, что конструкция сложнее, чем у обычных электромобилей, а ее энергоэффективность несколько ниже.

Рыночная ситуация и планы на будущее

Выход Toyota на этот новый рынок примечателен тем, что в Китае сегмент EREV в настоящее время переживает сокращение объемов продаж. В первом полугодии текущего года показатели оптовых и розничных поставок таких машин снизились, в то время как чистые электромобили и обычные плагин-гибриды продемонстрировали иную динамику.

Несмотря на сложные условия, Toyota стремится сделать автомобили EREV значимой частью своей электрифицированной линейки в Китае. По предварительным расчетам, стоимость новых автомобилей будет находиться на уровне цен на традиционные плагин-гибридные модели компании.

ToyotaEREVГибридные автомобилиКитайский рынокАвтопром
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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