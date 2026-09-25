Правда ли, что к старушке Альфие из сатирической передачи «Қалпоқ» приходил свататься дедушка-поэт?

Образ старушки Альфии в «Қалпоқ» получился настолько убедительным, что некоторые зрители даже не представляли, что за ним скрывается молодая актриса. Даже один творческий аксакал из Кашкадарьи отправил сватов с намерением жениться на старушке Альфии. Об этом рассказала актриса Барно Тешабоева, создавшая этот образ.

По словам актрисы, это произошло примерно через год после того, как старушка Альфия прославилась на экране.

«Пришел сват от одного дедушки из Кашкадарьи. Он тоже был человеком искусства, писателем, дедушкой-поэтом. Пришел на телевидение, писал мне стихи, даже хотел жениться на мне», — рассказала актриса.

Как отмечает Барно Тешабоева, тот аксакал не верил, что роль старушки Альфии исполняет молодая актриса. Он думал, что видит на экране настоящую пожилую женщину. Причиной тому стала и уникальность самого образа. По словам актрисы, комичные сцены создавались за счет того, что по сценарию старушку Альфию то ругали, то ставили в неловкие ситуации.

Забавным моментом является то, что дедушка, желавший жениться на старушке Альфии, принес актрисе в подарок книги.

Барно Тешабоева и в своих предыдущих интервью упоминала, что из-за образа «старушки Альфии» к ней дважды приходили сваты. Один из кашкадарьинских аксакалов даже написал письмо в редакцию передачи, выразив намерение жениться на Альфие.