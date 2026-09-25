Сайёра Касымова исцелилась от болезни: певица отказалась от собранных для нее благотворительных денег... (видео)
В видеороликах, распространившихся в социальных сетях, сообщается об улучшении здоровья певицы Сайёры Касымовой, завоевавшей любовь поклонников своим прекрасным голосом. Новость о том, что певица оправилась от болезни и чувствует себя хорошо, обрадовала ее фанатов.
В центре обсуждения также оказались благотворительные средства, собранные и выделенные на лечение певицы. Сайёра Касымова со слезами на глазах заявила, что не возьмет эти деньги для себя.
«Я не возьму, есть те, кто нуждается еще больше меня. Я сама пойду и раздам их им», — подчеркнула певица.
Это решение Сайёры Касымовой вызвало различные мнения в социальных сетях. Ее поклонники поддерживают певицу и выражают добрые пожелания в связи с восстановлением ее здоровья.
Желание певицы направить благотворительные средства людям, нуждающимся в помощи еще больше, чем она сама, также привлекло внимание наблюдателей.
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