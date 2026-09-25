Какая песня принесла известность Сардору Мамадалиеву? Певец дал ответ

·67·Культура
Какая песня принесла известность Сардору Мамадалиеву? Певец дал ответ

Певец Сардор Мамадалиев в одном из своих интервью рассказал, какая песня вывела его на уровень хита и прославила на весь Узбекистан.

Артист дал короткий и четкий ответ на вопрос: «Какая песня принесла вам популярность и сделала хитом?»

«Та самая моя самая первая песня. Принесшая мне удачу — "Seni hech kim sevolmaydi meningdek"», — сказал певец.

Сардор Мамадалиев также вспомнил времена, когда только начинал свой путь в искусстве, подчеркнув, что тогда у него было огромное стремление к творчеству.

«Когда только приходишь в искусство, энтузиазм высок. Мы много творили, и вот так все произошло за эти пять-шесть месяцев», — добавил артист.

Эта песня заняла важное место в творческой деятельности певца и принесла ему широкую известность среди публики.

Сардор МамадалиевSeni hech kim sevolmaydi meningdekпесня Узбекистанаинтервью Сардора Мамадалиева
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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