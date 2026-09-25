Новая корейская дорама обогнала «Игру в кальмара»

Новая дорама привлекает внимание зрителей, интересующихся корейскими сериалами. Сериал под названием «Травматология» за короткое время успел занять одну из лидирующих позиций в глобальном рейтинге платформы Netflix.

Состоящая из восьми серий дорама получила рейтинг 8,5 балла на IMDb и «Кинопоиске». Всего через пять дней после премьеры сериал вошел в число самых просматриваемых проектов Netflix в ряде стран.

Интересно, что за короткий срок дорама обогнала даже второй сезон «Игры в кальмара» в глобальном рейтинге Netflix, поднявшись на второе место.

В центре сюжета находится опытный хирург. Он пытается изменить работу травматологического центра и превратить его в более эффективную систему. Однако на этом пути его ждут пациенты в тяжелом состоянии, финансовые проблемы и сопротивление со стороны коллег.

Дорама снята по мотивам популярного романа о врачах. Поскольку автор произведения сам является отоларингологом, медицина в событиях сериала не служит просто фоном. Сложные ситуации, связанные с пациентами, и быстрые решения врачей составляют основную часть сюжета.

Еще одна особенность сериала заключается в том, что в нем практически нет традиционных романтических сцен. Зритель в основном становится свидетелем экстренных операций врачей, их борьбы за тяжелых пациентов и процессов принятия решений за считанные секунды.

Поклонники дорамы также оставляют положительные отзывы. Некоторые зрители особо отметили динамичный сюжет сериала, гармоничное сочетание юмора и драмы, а также то, как быстро пролетают серии.

Финал сериала, состоящего из восьми серий, намекает на продолжение, тем самым вызвав у зрителей интерес к новому сезону.