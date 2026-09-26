Уголовное дело в отношении 5-летней девочки в Намангане взято под контроль Генпрокурора

·120·Общество
Уголовное дело в отношении 5-летней девочки в Намангане взято под контроль Генпрокурора

Сообщалось о совершении сексуального насилия в отношении 5-летней воспитанницы в государственном дошкольном образовательном учреждении Учкурганского района Наманганской области. Расследование по данному факту взял под личный контроль Генеральный прокурор Нигматилла Юлдашев. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Согласно информации, в сентябре 2026 года Следственным отделом ОВД Учкурганского района было возбуждено уголовное дело по факту совершения сексуального насилия в отношении несовершеннолетнего лица в государственном дошкольном образовательном учреждении по статьям 118 и 112 Уголовного кодекса.

В рамках уголовного дела в отношении одного лица применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время уголовное дело передано в производство прокуратуры Наманганской области, следственные действия продолжаются. Процесс расследования взят под личный контроль Генерального прокурора Нигматиллы Юлдашева.

Как сообщили в Генпрокуратуре, будет обеспечено всестороннее, полное и объективное расследование уголовного дела, а также защита прав и законных интересов несовершеннолетней потерпевшей.

Кроме того, каждому выявленному факту, связанному с причастностью к преступлению, сокрытием его обстоятельств или бездействием ответственных лиц, будет дана правовая оценка в установленном законодательством порядке.

Наманганская областьУчкурганский районСексуальное насилиеГенпрокурор Нигматилла Юлдашев
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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