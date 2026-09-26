Билеты на прощальный матч Месси в сборной Аргентины были распроданы за 90 минут

Билеты на прощальный матч Лионелья Месси в сборной Аргентины были распроданы менее чем за два часа. Об этом сообщают аргентинские СМИ.

6 октября Аргентина проведет товарищеский матч против сборной Бенина на стадионе «Монументаль» в Буэнос-Айресе. Ожидается, что эта игра станет последней для Месси в составе сборной Аргентины. Президент Ассоциации футбола Аргентины Клаудио Тапия также представил эту встречу как прощальный матч для Месси.

Продажа билетов началась 24 сентября. По данным местных СМИ, все доступные места были раскуплены примерно за 90 минут. Вскоре после начала продаж на билетной платформе наблюдалась высокая нагрузка.

Стадион «Монументаль» вмещает около 85 тысяч зрителей. Однако в различных источниках указано, что количество поступивших в продажу билетов составило около 80 тысяч.

39-летний Месси дебютировал в составе сборной Аргентины в 2005 году. На сегодняшний день он забил 125 голов в 207 матчах. Ожидается, что матч против Бенина 6 октября станет его 208-й игрой за национальную сборную.

В августе Месси объявил о своем решении завершить международную карьеру в сборной Аргентины. После этого Ассоциация футбола Аргентины вызвала его в состав для участия в прощальном матче.