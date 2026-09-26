Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!

На проходящих в японских городах Нагоя и Аити Азиатских играх соревнования по самому ожесточенному и бескомпромиссному виду спорта — боксу — подошли к своей решающей кульминационной точке. С завтрашнего дня в рамках турнира официально стартуют четвертьфинальные поединки. Согласно правилам, любая победа на этом этапе гарантирует спортсмену как минимум путевку в полуфинал и гарантированную бронзовую медаль. Опираясь на официальную информацию Федерации бокса Узбекистана, в программе завтрашнего дня на ринг поднимутся 5 мастеров кожаной перчатки нашей национальной сборной.

В двух сессиях — утренней и дневной — Нигина Уктамова (-54 кг), Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг), Навбахор Хамидова (-65 кг), чемпион мира Абдумалик Халоков (-60 кг) и наш тяжеловес Джахонгир Зокиров (+90 кг) проведут бои против своих соперников за медали. Начало боев запланировано на 08:00 и 13:00 часов по ташкентскому времени.

«5 весовых категорий, шествие Халокова и гарантированные медали»: 5 основных моментов четвертьфинала

Самые важные факты перед четвертьфиналом по боксу на Азиатских играх:

«Победа — это медаль»: Каждый узбекский боксер, преодолевший барьер четвертьфинала, гарантирует себе как минимум бронзовую медаль;

На ринг выйдут 5 наших боксеров: В рамках завтрашнего дня в четвертьфинальных боях примут участие 3 спортсмена и 2 спортсменки;

Абдумалик Халоков против филиппинца: Звезда мирового бокса в 14:00 померится силами с Джунмилардо Огайре;

Дерби Центральной Азии в супертяжелом весе: Джахонгир Зокиров (+90 кг) встретится с таджикистанцем Мухаммадом Абрародиновым;

Двухэтапная программа: Бои будут организованы в утреннюю сессию в 08:00 и дневную в 13:00 по ташкентскому времени.

Азиатские игры (Бокс): Четвертьфинальные пары и расписание боев

Порядок выхода на ринг и классификация соперников членов национальной сборной Узбекистана:

Весовая категория Узбекский боксер Соперник и его страна Время начала боя (по Ташкенту) Стадия и награда на кону -54 кг (Женщины) Нигина Уктамова Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд) 08:15 Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль) -80 кг (Мужчины) Фазлиддин Эркинбоев Язмин Мохоммед (Шри-Ланка) 09:00 Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль) -65 кг (Женщины) Навбахор Хамидова Парвейен (Индия) 13:30 Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль) -60 кг (Мужчины) Абдумалик Халоков Джунмилардо Огайре (Филиппины) 14:00 Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль) +90 кг (Мужчины) Джахонгир Зокиров Мухаммад Абрародинов (Таджикистан) 15:30 Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

Спортивная экспертиза: Почему завтрашний четвертьфинал имеет решающее значение для Узбекистана?

Выводы международных аналитиков и специалистов по боксу:

«Психологический барьер и гарантия пьедестала»: В турнирах по боксу четвертьфинал считается самым давящим этапом; здесь проигравший боксер возвращается с пустыми руками, а победивший спортсмен обеспечивает в копилку своей делегации как минимум бронзу и действует с душевным облегчением на пути к золоту;

Техническое превосходство Халокова и филиппинская школа: Абдумалик Халоков значительно превосходит представителя Филиппин по своим неповторимым финтам, чувству дистанции и скорости; однако непрекращающийся боевой и прессингующий стиль филиппинских боксеров требует не ослаблять бдительность ни на секунду;

Столкновение ударов в тяжелом весе: Поединок между Джахонгиром Зокировым и Мухаммадом Абрародиновым станет настоящей проверкой на прочность; в этом весе любой точный удар может завершить бой досрочно, поэтому от Зокирова требуется хладнокровная тактика.

По вашему мнению, сколько из 5 узбекских боксеров, поднимающихся на ринг в четвертьфинале в Нагое, смогут победить и обеспечить медали? Как вы оцениваете шансы Абдумалика Халокова и Джахонгира Зокирова на завоевание золотой медали на этих Азиатских играх? Оставляйте свои прогнозы и пожелания нашим спортсменам в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями, чтобы поддержать нашу национальную сборную по боксу!