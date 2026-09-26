Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!
На проходящих в японских городах Нагоя и Аити Азиатских играх соревнования по самому ожесточенному и бескомпромиссному виду спорта — боксу — подошли к своей решающей кульминационной точке. С завтрашнего дня в рамках турнира официально стартуют четвертьфинальные поединки. Согласно правилам, любая победа на этом этапе гарантирует спортсмену как минимум путевку в полуфинал и гарантированную бронзовую медаль. Опираясь на официальную информацию Федерации бокса Узбекистана, в программе завтрашнего дня на ринг поднимутся 5 мастеров кожаной перчатки нашей национальной сборной.
В двух сессиях — утренней и дневной — Нигина Уктамова (-54 кг), Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг), Навбахор Хамидова (-65 кг), чемпион мира Абдумалик Халоков (-60 кг) и наш тяжеловес Джахонгир Зокиров (+90 кг) проведут бои против своих соперников за медали. Начало боев запланировано на 08:00 и 13:00 часов по ташкентскому времени.
«5 весовых категорий, шествие Халокова и гарантированные медали»: 5 основных моментов четвертьфинала
Самые важные факты перед четвертьфиналом по боксу на Азиатских играх:
«Победа — это медаль»: Каждый узбекский боксер, преодолевший барьер четвертьфинала, гарантирует себе как минимум бронзовую медаль;
На ринг выйдут 5 наших боксеров: В рамках завтрашнего дня в четвертьфинальных боях примут участие 3 спортсмена и 2 спортсменки;
Абдумалик Халоков против филиппинца: Звезда мирового бокса в 14:00 померится силами с Джунмилардо Огайре;
Дерби Центральной Азии в супертяжелом весе: Джахонгир Зокиров (+90 кг) встретится с таджикистанцем Мухаммадом Абрародиновым;
Двухэтапная программа: Бои будут организованы в утреннюю сессию в 08:00 и дневную в 13:00 по ташкентскому времени.
Азиатские игры (Бокс): Четвертьфинальные пары и расписание боев
Порядок выхода на ринг и классификация соперников членов национальной сборной Узбекистана:
Весовая категория
Узбекский боксер
Соперник и его страна
Время начала боя (по Ташкенту)
Стадия и награда на кону
-54 кг (Женщины)
Нигина Уктамова
Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)
08:15
Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)
-80 кг (Мужчины)
Фазлиддин Эркинбоев
Язмин Мохоммед (Шри-Ланка)
09:00
Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)
-65 кг (Женщины)
Навбахор Хамидова
Парвейен (Индия)
13:30
Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)
-60 кг (Мужчины)
Абдумалик Халоков
Джунмилардо Огайре (Филиппины)
14:00
Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)
+90 кг (Мужчины)
Джахонгир Зокиров
Мухаммад Абрародинов (Таджикистан)
15:30
Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)
Спортивная экспертиза: Почему завтрашний четвертьфинал имеет решающее значение для Узбекистана?
Выводы международных аналитиков и специалистов по боксу:
«Психологический барьер и гарантия пьедестала»: В турнирах по боксу четвертьфинал считается самым давящим этапом; здесь проигравший боксер возвращается с пустыми руками, а победивший спортсмен обеспечивает в копилку своей делегации как минимум бронзу и действует с душевным облегчением на пути к золоту;
Техническое превосходство Халокова и филиппинская школа: Абдумалик Халоков значительно превосходит представителя Филиппин по своим неповторимым финтам, чувству дистанции и скорости; однако непрекращающийся боевой и прессингующий стиль филиппинских боксеров требует не ослаблять бдительность ни на секунду;
Столкновение ударов в тяжелом весе: Поединок между Джахонгиром Зокировым и Мухаммадом Абрародиновым станет настоящей проверкой на прочность; в этом весе любой точный удар может завершить бой досрочно, поэтому от Зокирова требуется хладнокровная тактика.
По вашему мнению, сколько из 5 узбекских боксеров, поднимающихся на ринг в четвертьфинале в Нагое, смогут победить и обеспечить медали? Как вы оцениваете шансы Абдумалика Халокова и Джахонгира Зокирова на завоевание золотой медали на этих Азиатских играх? Оставляйте свои прогнозы и пожелания нашим спортсменам в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями, чтобы поддержать нашу национальную сборную по боксу!
Комментарии 0
…