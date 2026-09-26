Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!

·2·Спорт
Каждая победа — гарантия медали: узбекские боксеры вступают в бои четвертьфинала!

На проходящих в японских городах Нагоя и Аити Азиатских играх соревнования по самому ожесточенному и бескомпромиссному виду спорта — боксу — подошли к своей решающей кульминационной точке. С завтрашнего дня в рамках турнира официально стартуют четвертьфинальные поединки. Согласно правилам, любая победа на этом этапе гарантирует спортсмену как минимум путевку в полуфинал и гарантированную бронзовую медаль. Опираясь на официальную информацию Федерации бокса Узбекистана, в программе завтрашнего дня на ринг поднимутся 5 мастеров кожаной перчатки нашей национальной сборной.

В двух сессиях — утренней и дневной — Нигина Уктамова (-54 кг), Фазлиддин Эркинбоев (-80 кг), Навбахор Хамидова (-65 кг), чемпион мира Абдумалик Халоков (-60 кг) и наш тяжеловес Джахонгир Зокиров (+90 кг) проведут бои против своих соперников за медали. Начало боев запланировано на 08:00 и 13:00 часов по ташкентскому времени.

«5 весовых категорий, шествие Халокова и гарантированные медали»: 5 основных моментов четвертьфинала

Самые важные факты перед четвертьфиналом по боксу на Азиатских играх:

  • «Победа — это медаль»: Каждый узбекский боксер, преодолевший барьер четвертьфинала, гарантирует себе как минимум бронзовую медаль;

  • На ринг выйдут 5 наших боксеров: В рамках завтрашнего дня в четвертьфинальных боях примут участие 3 спортсмена и 2 спортсменки;

  • Абдумалик Халоков против филиппинца: Звезда мирового бокса в 14:00 померится силами с Джунмилардо Огайре;

  • Дерби Центральной Азии в супертяжелом весе: Джахонгир Зокиров (+90 кг) встретится с таджикистанцем Мухаммадом Абрародиновым;

  • Двухэтапная программа: Бои будут организованы в утреннюю сессию в 08:00 и дневную в 13:00 по ташкентскому времени.

Азиатские игры (Бокс): Четвертьфинальные пары и расписание боев

Порядок выхода на ринг и классификация соперников членов национальной сборной Узбекистана:

Весовая категория

Узбекский боксер

Соперник и его страна

Время начала боя (по Ташкенту)

Стадия и награда на кону

-54 кг (Женщины)

Нигина Уктамова

Натнича Чонгпронгкланг (Таиланд)

08:15

Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

-80 кг (Мужчины)

Фазлиддин Эркинбоев

Язмин Мохоммед (Шри-Ланка)

09:00

Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

-65 кг (Женщины)

Навбахор Хамидова

Парвейен (Индия)

13:30

Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

-60 кг (Мужчины)

Абдумалик Халоков

Джунмилардо Огайре (Филиппины)

14:00

Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

+90 кг (Мужчины)

Джахонгир Зокиров

Мухаммад Абрародинов (Таджикистан)

15:30

Четвертьфинал (Путевка в полуфинал и медаль)

Спортивная экспертиза: Почему завтрашний четвертьфинал имеет решающее значение для Узбекистана?

Выводы международных аналитиков и специалистов по боксу:

  • «Психологический барьер и гарантия пьедестала»: В турнирах по боксу четвертьфинал считается самым давящим этапом; здесь проигравший боксер возвращается с пустыми руками, а победивший спортсмен обеспечивает в копилку своей делегации как минимум бронзу и действует с душевным облегчением на пути к золоту;

  • Техническое превосходство Халокова и филиппинская школа: Абдумалик Халоков значительно превосходит представителя Филиппин по своим неповторимым финтам, чувству дистанции и скорости; однако непрекращающийся боевой и прессингующий стиль филиппинских боксеров требует не ослаблять бдительность ни на секунду;

  • Столкновение ударов в тяжелом весе: Поединок между Джахонгиром Зокировым и Мухаммадом Абрародиновым станет настоящей проверкой на прочность; в этом весе любой точный удар может завершить бой досрочно, поэтому от Зокирова требуется хладнокровная тактика.

По вашему мнению, сколько из 5 узбекских боксеров, поднимающихся на ринг в четвертьфинале в Нагое, смогут победить и обеспечить медали? Как вы оцениваете шансы Абдумалика Халокова и Джахонгира Зокирова на завоевание золотой медали на этих Азиатских играх? Оставляйте свои прогнозы и пожелания нашим спортсменам в комментариях и делитесь этим анализом со всеми любителями, чтобы поддержать нашу национальную сборную по боксу!

Абдумалик ХалоковДжахонгир ЗокировАзиатские игрыНагоя
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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