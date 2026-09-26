Во Вьетнаме привлекли внимание петухи-«качки»

В социальных сетях распространилось видео с петухами, обладающими невероятно толстыми ногами и мощным телосложением, что привлекло внимание пользователей.

Птицы на видео относятся к породе Га Донг Тао, и их главная особенность — гораздо более крупные и толстые ноги, чем у обычных птиц. Эта порода происходит из района Донг Тао в провинции Хынген на севере Вьетнама. Донг Тао — крупная вьетнамская деревня, где с древних времен занимались петушиными боями.

Ноги петухов Га Донг Тао отличаются от многих других пород кур не только внешним видом, но также структурой костей и мышц. Исследования показали, что кости в голенной части и прилегающая к ним мышечно-сухожильная система у них значительно крупнее.

Эту породу ценят во Вьетнаме не только за необычный внешний вид, но и за мясо. Куры Га Донг Тао связаны с местными традициями и специальными блюдами, и в некоторых случаях продаются по высокой цене.

Вес петухов Га Донг Тао обычно намного больше, чем у обычных домашних кур. По этой причине фотографии и видео с их крупным телосложением и гигантскими ногами часто вызывают интерес в интернете.