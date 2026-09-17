Большой выбор для Мунисы Ризаевой: муж просит ее покинуть сцену! (видео)

Певица Муниса Ризаева сообщила, что оказалась перед серьезным выбором между семьей и творчеством. По ее словам, муж предлагает переехать в другую страну, завершить карьеру и уделять больше внимания семье.

В распространившемся в социальных сетях видео певица рассказала, что этот вопрос остается проблемой в ее жизни уже три года.

«Этот вопрос поднимается уже три года», — подчеркнула Муниса Ризаева.

По словам исполнительницы, муж предлагает переехать в другую страну и прекратить творческую деятельность, чтобы уделять больше времени семейной жизни. Однако артистка заявила, что не намерена покидать Узбекистан и свое творчество. Пока она еще не приняла окончательного решения по этому поводу.