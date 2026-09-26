Дело Манчестер Сити: историческое решение в английском футболе и слова Гвардиолы

·1·Спорт
Дело Манчестер Сити: историческое решение в английском футболе и слова Гвардиолы

Один из крупнейших финансовых скандалов в английском футболе последних лет вступил в решающую стадию. Появились сообщения о том, что комиссия из трех независимых арбитров признала клуб Манчестер Сити виновным в 114 нарушениях финансовых правил Английской Премьер-лиги. Судебный процесс, проходивший за закрытыми дверями, может серьезно повлиять на экономический и институциональный баланс футбола страны. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Корриере.it, министр культуры и спорта Великобритании Лиза Нэнди подчеркнула важность скорейшего завершения этого дела. По ее словам, для восстановления доверия к футболу необходимо как можно скорее поставить точку в этой ситуации. Министр напомнила, что Премьер-лига имеет право на самоуправление, однако установленные правила обязательны для всех и должны соблюдаться.

У клуба есть 14 дней на подачу апелляции по данному решению. Если обвинения останутся в силе, это может открыть путь не только для последствий для будущего Манчестер Сити, но и для исков о компенсации со стороны других клубов и игроков. Это может привести к резким изменениям в конкурентной среде чемпионата Англии.

Реакция основателя Футбалл Леакс

В центре процесса разоблачения находится известный хакер Руи Пинту. Данные португальского специалиста, основавшего в 2015 году проект Футбалл Леакс для публикации секретных документов из мира международного футбола, были проанализированы совместно с журналистами Дер Спиегел. Именно эта информация сыграла ключевую роль в раскрытии возможных финансовых нарушений Манчестер Сити.

Пинту, арестованный в Венгрии в 2019 году и получивший условный срок в четыре года за киберпреступления и попытку вымогательства, позже сотрудничал с рядом следственных органов Европы и находился под специальной защитой. Высказываясь о решении по Манчестер Сити, он назвал его поворотным моментом в истории английского футбола.

По словам Руи Пинту, клуб не просто обходил правила с помощью структурных манипуляций и финансовых махинаций, а превратил их в простую формальность. Хакер подчеркнул, что это противоречит всем попыткам сохранить целостность соревнований и заслуживает сурового наказания.

На фоне текущих процессов Руи Пинту вспомнил знаменитые слова Пепа Гвардиолы, сказанные на его первой пресс-конференции в качестве главного тренера Манчестер Сити. В своем публичном заявлении он сказал: «Пристегните ремни». Это предупреждение сегодня, на фоне самых бурных событий в английском футболе, приобретает еще более символический смысл.

Манчестер СитиАнглийская Премьер-лигаПеп ГвардиолаFootball LeaksФинансовый фэйр-плей
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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