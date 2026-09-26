В смартфонах OnePlus и Oppo обнаружена опасная уязвимость

·27·Технологии
В смартфонах OnePlus и Oppo обнаружена опасная уязвимость

Исследователь информационной безопасности Расмус Мооратс обнаружил в системном программном обеспечении смартфонов OnePlus и Oppo две серьезные уязвимости, предоставляющие обычным АПК-приложениям полные рут-права. Согласно данным иксбт.ком, основная опасность заключается в том, что вредоносная программа могла обходить систему безопасности Android, не запрашивая при этом никаких специальных разрешений. Об этом Иксбт.ком сообщает.

Согласно результатам исследования, первая неисправность скрывалась в системной службе АтласСервике, входящей в состав ОксйгенОС. Эта служба позволяла установленному приложению выполнять команды от имени пользователя с УИД 0, то есть с полными рут-правами. Тем не менее, на начальном этапе возможности злоумышленника были ограничены механизмами безопасности СЭЛинукс.

Однако вторая уязвимость была выявлена в службе ОплусЛогКоре, которая помогла обойти именно эти ограничения. Специалисту удалось с помощью этой службы запустить команду, обладающую полным набором возможностей Линукс. Сочетание двух ошибок сформировало идеальную цепочку повышения привилегий, позволяющую полностью выйти за рамки стандартной модели безопасности платформы Android.

Практические испытания и охват устройств

Для проверки механизма атаки на практике Расмус Мооратс создал простой АПК-файл, не требующий дополнительных разрешений. Первоначальные разработки и процесс тестирования были проведены на смартфоне OnePlus 12. После этого исследователь установил тот же АПК-файл без каких-либо изменений на устройство OnePlus 15.

Эксплойт успешно сработал с первой попытки. Это наглядно показало, что данные уязвимости присутствуют не только в одной модели, но и в нескольких поколениях устройств и различных версиях программного обеспечения.

Реакция производителя и меры безопасности

Исследователь официально уведомил компанию OnePlus о выявленных проблемах в апреле текущего года. К маю производитель подтвердил наличие ошибок безопасности и сообщил, что они затрагивают многие смартфоны OnePlus и Oppo с различными версиями программного обеспечения. Тем не менее, полный список потенциально уязвимых моделей и прошивок не был предоставлен.

В настоящее время на смартфоне OnePlus 15 обе уязвимости полностью устранены. Обновление ОксйгенОС 16.0.10.500(ЭКс01), начавшееся в августе, решило проблему безопасности. Однако остается неизвестным, получили ли такие же исправления все остальные типы устройств OnePlus и Oppo, находящиеся под угрозой.

OnePlusOppoAndroidБезопасностьУязвимость
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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