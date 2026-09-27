Почему модель с красной дорожки начала жить на улице?

·52·Культура
Почему модель с красной дорожки начала жить на улице?

Лони Уилсон, некогда звезда фитнес-журналов, сегодня живет на улицах Лос-Анджелеса. У 39-летней бывшей модели есть лишь сумка с вещами, а еду она иногда ищет в мусорных баках.

Лони была стремительно развивающейся фитнес-моделью, снимавшейся для таких изданий, как Glam Fit, Flavour Magazine и Iron Man Magazine. Ее жизнь начала резко меняться после того, как она вышла замуж за Джереми Джексона, актера, известного по роли Хоби Бьюкеннона в сериале «Спасатели Малибу».

Брак, полный насилия

Oq va qora rangli logotiplar oldida sarg‘ish sochli ayol va qora sochli erkak turibdi.

На первый взгляд счастливые отношения пары на самом деле протекали тяжело. По словам Лони, Джереми устраивал скандалы, когда употреблял алкоголь, и подвергал ее физическому насилию. Женщина рассказывала, что несколько раз обращалась в больницу с переломами костей.

Она записала одну из ссор на пленку и впоследствии передала ее изданию Daily Mail. Кроме того, по словам Лони, за день до нападения Джереми прислал ей 12-минутную рэп-песню, в которой говорил, что «хочет убить женщину».

Пара официально развелась в 2014 году. В августе того же года полиция получила вызов из-за драки в их доме. Сообщалось, что у Лони были сломаны два ребра, повреждена шея и на теле остались царапины. Дело было закрыто, так как она не подала официального заявления. Джереми однажды даже пытался ее задушить.

Впоследствии Джереми столкнулся с проблемами наркомании и алкоголя. В 2015 году он был арестован за то, что во время ссоры пырнул женщину ножом. Он признал свою вину и был приговорен к 270 дням тюрьмы и пяти годам испытательного срока.

От подиума до уличной жизни

Ko‘chada aravacha bilan ketayotgan va chiqindi qutisini titayotgan ayol.

Лони и Джереми начали употреблять наркотики в период совместной жизни. Это отразилось и на психическом состоянии Лони. Она стала верить, что кто-то покушается на ее жизнь и что через ее тело пропускают электрические разряды.

В 2016 году ее госпитализировали, но вскоре она покинула больницу. Позже она стала употреблять больше запрещенных веществ, чтобы заглушить боль. В конце концов она осталась без крыши над головой и перебралась жить на улицу.

В 2018 году положение Лони стало известном общественности. У некогда щеголявшей в дизайнерской одежде модели были острижены волосы, а дорогие наряды и дом в Лос-Анджелесе исчезли. Из-за зависимости она потеряла работу, не смогла платить за аренду и была выселена из квартиры.

Лони заявляла журналистам, что живет на улице по собственной воле и чувствует себя свободной. Чтобы меньше бросаться в глаза, она остригла волосы, а для самообороны носила с собой нож.

Отказалась и от помощи

Loni Willisonning yillar davomidagi jismoniy o‘zgarishi aks etgan qiyosiy suratlar.

После появления новостей о Лони специалист по реабилитации Ларри Маринелли предложил ей бесплатную помощь. Он подготовил план лечения и даже выделил место в центре детоксикации Victory в Северном Голливуде. Но Лони отвергла предложение и снова исчезла.

В октябре 2020 года ее снова сфотографировали в Венис-Бич, когда она катила тележку. Тогда она сообщила изданию The Sun, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.

По словам Лони, она оборвала связи с Джереми и друзьями, у нее нет телефона, но есть еда и ночлег. Она рассказывала, что добывает деньги самыми разными способами, а еду ищет вокруг мусорных баков и магазинов.

С тех пор бывшая модель периодически попадается на глаза на улицах Лос-Анджелеса — то копающейся в мусорных баках, то одиноко бродящей вокруг.

Лони УилсонДжереми ДжексонДомашнее насилиеУлицы Лос-Анджелеса
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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