Почему модель с красной дорожки начала жить на улице?

Лони Уилсон, некогда звезда фитнес-журналов, сегодня живет на улицах Лос-Анджелеса. У 39-летней бывшей модели есть лишь сумка с вещами, а еду она иногда ищет в мусорных баках.

Лони была стремительно развивающейся фитнес-моделью, снимавшейся для таких изданий, как Glam Fit, Flavour Magazine и Iron Man Magazine. Ее жизнь начала резко меняться после того, как она вышла замуж за Джереми Джексона, актера, известного по роли Хоби Бьюкеннона в сериале «Спасатели Малибу».

Брак, полный насилия

На первый взгляд счастливые отношения пары на самом деле протекали тяжело. По словам Лони, Джереми устраивал скандалы, когда употреблял алкоголь, и подвергал ее физическому насилию. Женщина рассказывала, что несколько раз обращалась в больницу с переломами костей.

Она записала одну из ссор на пленку и впоследствии передала ее изданию Daily Mail. Кроме того, по словам Лони, за день до нападения Джереми прислал ей 12-минутную рэп-песню, в которой говорил, что «хочет убить женщину».

Пара официально развелась в 2014 году. В августе того же года полиция получила вызов из-за драки в их доме. Сообщалось, что у Лони были сломаны два ребра, повреждена шея и на теле остались царапины. Дело было закрыто, так как она не подала официального заявления. Джереми однажды даже пытался ее задушить.

Впоследствии Джереми столкнулся с проблемами наркомании и алкоголя. В 2015 году он был арестован за то, что во время ссоры пырнул женщину ножом. Он признал свою вину и был приговорен к 270 дням тюрьмы и пяти годам испытательного срока.

От подиума до уличной жизни

Лони и Джереми начали употреблять наркотики в период совместной жизни. Это отразилось и на психическом состоянии Лони. Она стала верить, что кто-то покушается на ее жизнь и что через ее тело пропускают электрические разряды.

В 2016 году ее госпитализировали, но вскоре она покинула больницу. Позже она стала употреблять больше запрещенных веществ, чтобы заглушить боль. В конце концов она осталась без крыши над головой и перебралась жить на улицу.

В 2018 году положение Лони стало известном общественности. У некогда щеголявшей в дизайнерской одежде модели были острижены волосы, а дорогие наряды и дом в Лос-Анджелесе исчезли. Из-за зависимости она потеряла работу, не смогла платить за аренду и была выселена из квартиры.

Лони заявляла журналистам, что живет на улице по собственной воле и чувствует себя свободной. Чтобы меньше бросаться в глаза, она остригла волосы, а для самообороны носила с собой нож.

Отказалась и от помощи

После появления новостей о Лони специалист по реабилитации Ларри Маринелли предложил ей бесплатную помощь. Он подготовил план лечения и даже выделил место в центре детоксикации Victory в Северном Голливуде. Но Лони отвергла предложение и снова исчезла.

В октябре 2020 года ее снова сфотографировали в Венис-Бич, когда она катила тележку. Тогда она сообщила изданию The Sun, что чувствует себя хорошо и в помощи не нуждается.

По словам Лони, она оборвала связи с Джереми и друзьями, у нее нет телефона, но есть еда и ночлег. Она рассказывала, что добывает деньги самыми разными способами, а еду ищет вокруг мусорных баков и магазинов.

С тех пор бывшая модель периодически попадается на глаза на улицах Лос-Анджелеса — то копающейся в мусорных баках, то одиноко бродящей вокруг.