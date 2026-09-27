Финал чемпионата мира 2030: соперничество Испании и Марокко

·37·Спорт
Финал чемпионата мира 2030: соперничество Испании и Марокко

В мире футзала и футбола продолжаются жаркие споры о том, кто примет чемпионат мира 2030 года. Несмотря на то, что Международная федерация футбола (ФИФА) доверила право проведения этого престижного турнира совместной заявке трех стран — Испании, Португалии и Марокко, вопрос о том, в какой стране пройдет самый важный матч соревнований — финал, вызывает серьезные дискуссии. В настоящее время между Мадридом и Рабатом разгорелось своего рода скрытое соперничество. Об этом сообщает Goal.com.

Сообщается, что три первых символических матча турнира пройдут в Аргентине, Уругвае и Парагвае в честь празднования 100-летия соревнований. Однако место проведения главного финала стало основной точкой преткновения между Испанией и Марокко. Обе стороны приводят различные аргументы, утверждая, что именно они достойны принять этот исторический матч.

Аргументы испанской стороны и инфраструктурный потенциал

Президент Королевской испанской футбольной федерации Рафаэль Лусан в своих выступлениях неоднократно подчеркивал, что финальный матч должен пройти именно в Испании. По его мнению, невозможно объяснить перенос решающей игры в другую страну, так как Испания обладает высочайшим организационным потенциалом. Кроме того, испанская сторона делает ставку на обновленные крупные стадионы, такие как «Сантьяго Бернабеу» и «Камп Ноу».

Однако существуют факторы, серьезно омрачающие шансы испанской заявки. В последнее время случаи расизма на стадионах Испании вызывают резкую критику. Это ставит серьезный этический вопрос: насколько правильно проводить финал мундиаля, объединяющего людей разных рас и цветов кожи, в стране, где не решены проблемы борьбы с расизмом?

Возможности Марокко и идея «безопасного берега»

Звезда «Реал Мадрида» Винисиус Жуниор ранее заявлял, что если борьба с расизмом не улучшится, чемпионат мира следует перенести из Испании. Хотя тогда испанские СМИ резко возразили ему, события последних дней на практике доказали правоту футболиста. Эта ситуация стала одним из важных факторов, играющих в пользу Марокко.

Марокко, в свою очередь, готовится продемонстрировать свои современные стадионы и безупречную организацию, проведя Кубок африканских наций 2025 года на высоком уровне. Представители Северной Африки активно продвигают идею о том, что южный берег Средиземного моря может стать безопасным и современным местом для исторического финала мундиаля. В результате перед ФИФА стоит очень тонкий и ответственный выбор.

Чемпионат мира 2030Футбол ИспанииМароккоВинисиус ЖуниорФИФА
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор

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