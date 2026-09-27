Представлена функция профессиональной съемки в смартфонах Xiaomi 18 Pro

·3·Технологии
Представлена функция профессиональной съемки в смартфонах Xiaomi 18 Pro

Менеджер по продукту отдела камер Xiaomi поделился подробностями о возможностях функции «Легендарный момент», представленной в новой серии Xiaomi 18 Pro. Как сообщает иксбт.ком, эта новая технология основана на модели обработки изображений, обученной на миллионах снимков, что приближает возможности мобильной фотографии к уровню профессиональных камер. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает.

Новая функция не только автоматически оптимизирует кадры для различных сценариев, но и обеспечивает глубину и эффект боке, максимально приближенные к естественным оптическим законам. Важную роль в этом играют передовые алгоритмы, основанные на больших моделях.

Передовая оптика и облачные технологии

Одним из главных преимуществ представленной технологии является то, что исходные данные изображения могут быть загружены в облачные сервисы без потери качества, где они автоматически дорабатываются. Это позволяет даже обычным пользователям быстро получать снимки профессионального уровня.

Устройства серии Xiaomi 18 Pro также примечательны тем, что оснащены первой системой обработки изображений с двумя 200 Мп сенсорами, разработанной в сотрудничестве с Леика. Оба смартфона получили новый 200 Мп модуль с крупным сенсором 1/1,56 дюйма и перископической конструкцией.

Возможности и потенциал телеобъектива

Новый модуль в устройстве имеет эквивалентное фокусное расстояние 75 мм, что обеспечивает 3,2-кратный оптический зум. Также пользователям доступна возможность 12,8-кратного увеличения без потери качества, что создает большое удобство.

В число технологических новинок также вошла система двухлинзовой плавающей фокусировки. Эта система позволяет осуществлять макросъемку с расстояния до 12 см при использовании телеобъектива.

Компания заявляет, что этот комплекс функций поднимает стандарты создания профессиональных снимков на мобильных устройствах на совершенно новый уровень. Ожидается, что эти обновления станут настоящим технологическим прорывом, особенно для любителей портретной и макросъемки.

XiaomiXiaomi 18 ProLeicaСмартфонТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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