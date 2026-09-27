Продажи флагманов Oppo Финд Кс10 оказались ниже ожиданий

·26·Технологии
Продажи флагманов Oppo Финд Кс10 оказались ниже ожиданий

На фоне общего роста цен на смартфоны новые устройства показали слабые результаты в первый день продаж. Как сообщает издание иксбт.ком, объемы продаж Oppo Финд Кс10, новейшей серии флагманов компании Oppo, значительно отстают от показателей предыдущего поколения. Об этом сообщает сообщает издание Иксбт.ком.

Согласно данным, в первый же день продаж новая линейка смартфонов достигла лишь 40 процентов от результата прошлогодней серии флагманов. Эксперты объясняют это недавним ростом цен на высококачественные мобильные устройства и осторожным подходом покупателей.

Модельный ряд и ценовая политика

Данная серия включает три основные модели: базовый Oppo Финд Кс10Э, стандартный Oppo Финд Кс10 и продвинутый Oppo Финд Кс10 Pro Max. Стартовые цены на эти устройства составляют 4999, 5499 и 6799 юаней соответственно.

Несмотря на высокую стоимость устройств, наблюдается спрос на более технически мощные модификации. В частности, потребители отдают предпочтение версиям с большим объемом RAM.

Предпочтения потребителей по объему памяти

Согласно статистике, в общем объеме продаж лидируют версии с 16 GB RAM. На эти модификации приходится более 60 процентов общих продаж серии Oppo Финд Кс10.

Если исключить из статистики младшую модель Oppo Финд Кс10Э, доля версий с 16 GB RAM возрастает еще больше, превышая 80 процентов. Это свидетельствует о том, что пользователи уделяют больше внимания скорости работы и запасу производительности устройства в будущем.

OppoOppo Find X10СмартфоныГаджетыТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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