Камера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестирование

·36·Технологии
Камера смартфона Oppo Финд Кс10 Pro Max прошла тестирование

Новый флагман, претендующий на революцию на мировом мобильном рынке — первый смартфон с тремя камерами по 200 Мп — прошел практические испытания. Согласно данным иксбт.ком, известный ресурс ИТоме опубликовал первые реальные снимки модели Oppo Финд Кс10 Pro Max, и устройство привлекло внимание общественности. Этот гаджет сейчас оценивается как один из главных претендентов на звание лучшего камерофона в мире. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Технические возможности камеры и модули

Основная камера смартфона оснащена крупным сенсором 1/1,3 дюйма и объективом с диафрагмой Ф/1,5, а также системой стабилизации уровня КИПА 6.5. Кроме того, в устройстве применена новая технология ДипПикс, обеспечивающая динамический диапазон до 17 EV. Телеобъектив в перископическом модуле имеет сенсор 1/1,56 дюйма, диафрагму Ф/2,1 и эквивалентное фокусное расстояние 70 мм, обеспечивая стабилизацию уровня КИПА 7.5.

В качестве третьего 200-мегапиксельного модуля выбрана широкоугольная камера с размером сенсора 1/1,56 дюйма. Эта камера с диафрагмой Ф/2,2 обеспечивает широкий угол обзора до 124 градусов. Датчик цвета Данксиа второго поколения, дополняющий основную тройку, служит для более естественной передачи фото- и видеоизображений, а его светочувствительность увеличена на 43 процента.

Возможности зума и аксессуар Хасселблад

Главное преимущество трех 200-мегапиксельных сенсоров ярко проявляется именно в процессе приближения. Благодаря специальному режиму Хасселблад Ultra Клеар смартфон отлично сохраняет мелкие детали, особенно при использовании телеобъектива. В обычном режиме Финд Кс10 Pro Max предлагает зум до 120кс, и, согласно результатам тестов, высокая четкость сохраняется при 6кс и 10кс приближении.

Кроме того, инженеры Oppo подготовили для этой модели специальный телеконвертер Хасселблад. Этот аксессуар, подключаемый через специальный чехол и адаптер, работает только с 200-мегапиксельным телеобъективом. С его помощью смартфон обеспечивает 10-кратный оптический зум и 20-кратное приближение без потери качества, а максимальный цифровой зум достигает 200кс.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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