Неожиданная атака: осьминог прилип к лицу рыбака

Мужчина, отправившийся на рыбалку недалеко от мексиканского города Прогресо, неожиданно попал в странную и весьма неприятную ситуацию. Напавший на рыбака в одно мгновение осьминог присосался к его лицу, крепко обхватив голову своими щупальцами.

Рыбак попытался оторвать существо от лица, начав тянуть его руками. Однако осьминог сдавался нелегко. Каждое его движение делало ситуацию еще более комичной и нервной.

Самое интересное, что напарник рыбака вместо того, чтобы помочь, продолжал снимать происходящее на телефон и смеяться. По мере того как рыбак все сильнее старался избавиться от осьминога, смех друга только усиливался.

После нескольких секунд борьбы рыбаку наконец удалось оторвать осьминога от лица. Затем он бросил его на палубу лодки. На его лице одновременно отражались и абсурдность ситуации, и нервозность.

Странный инцидент произошел во время рыболовной поездки близ мексиканского города Прогресо. Согласно данным Нид То Кнов, видеозапись с этими моментами распространилась в социальных сетях в начале этой недели.

Сведений о получении серьезных травм рыбаком в результате происшествия не поступало.

Тем не менее, некоторые пользователи, посмотревшие видео, раскритиковали действия напарника рыбака. Один из них отметил, что в такой ситуации товарищ в первую очередь должен был помочь. По его мнению, если бы рыбак потерял сознание и упал в море, друг мог бы не успеть вовремя спасти его.

Таким образом, обычная рыбалка превратилась в запоминающееся событие из-за неожиданной «атаки» осьминога.