В Турции на свадьбе жениху подарили теленка

На свадебной церемонии в турецкой провинции Текирдаг жениху вместо привычных денег или золота преподнесли неожиданный подарок — теленка.

В разгар торжества, когда гости по традиции дарили молодоженам деньги и золото, друг детства жениха вошел в зал с теленком.

Как выяснилось, столь необычный подарок был выбран не случайно. Дело в том, что оба друга занимаются животноводством. Он хотел сделать жениху запоминающийся подарок и даже ездил в Чанаккале, чтобы найти подходящего теленка.

Перед тем как привезти животное на свадьбу, теленка специально подготовили. Его вымыли, расчесали, а на ноги повязали цветные ленты.

По словам друга, чтобы теленок выглядел еще более привлекательно, на его шерсть распылили лак для волос и высушили феном.

Таким образом, живой подарок, отличающийся от привычных свадебных презентов, стал одним из самых запоминающихся моментов церемонии.