Шахзода Мухаммедова: «Очень увлекаюсь пародией»

Актриса и дизайнер Шахзода Мухаммедова в одном из своих интервью прокомментировала появление в социальных сетях в разных образах. Она сообщила, что ее интерес к жанру пародии зародился еще в детстве.

В ходе беседы ей задали вопрос по поводу того, что на своей странице в соцсетях она предстает то в одном образе, то в обличье другого персонажа.

«Шахзода-опа, неужели вы не можете найти себя?» — прозвучал шутливый вопрос.

Мухаммедова ответила, что причиной такого положения дел является ее интерес к пародии.

«Нет-нет. Я сама по себе очень увлекаюсь жанром пародии. С детских, школьных времен мы с однокурсниками, одноклассниками пародировали наших учителей, подражали им. Все смеялись, с удовольствием смотрели. Видимо, эта страсть все равно осталась у меня в сердце. Очень увлекаюсь пародией», — сказала она.

По словам актрисы, выйдя замуж и родив двоих детей, она решила прекратить пародировать. Однако со временем интерес к этому жанру вернулся.

«Я вышла замуж, родила двоих детей. Думала: "Нет, больше не буду пародировать". Ведь были времена, когда я выступала и на концертах "Дизайн". Честно говоря, сейчас, когда смотрю те видео, мне самой становится стыдно. Но мне захотелось выводить на своей странице в Instagram различных персонажей в разных образах», — откровенно призналась Шахзода Мухаммедова.