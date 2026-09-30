Английский футбол оказался в эпицентре крупнейшего финансового скандала последних лет. Независимая комиссия признала Манчестер Сити виновным в нарушении всех пунктов финансовых правил Премьер-лиги, и эта новость оказалась в центре внимания мировых СМИ. Согласно анализу издания Bild, данное событие стало главной темой для обсуждения в спортивном мире, а клуб ожидают серьезные последствия, включая огромные штрафы, лишение чемпионских титулов и перевод в низший дивизион. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Стоит особо отметить, что британская пресса заняла наиболее жесткую позицию по этому вопросу. Как пишет газета Даилй Маил, все восемь чемпионских титулов, завоеванных Манчестер Сити за последние годы, должны быть официально аннулированы. Издание также подчеркивает, что финансовые махинации клуба негативно повлияли на историю таких заклятых соперников, как Манчестер Юнайтед и Ливерпуль, отмечая, что английский футбол понес непоправимый ущерб и уже не будет прежним.

Масштабная проблема и требования сурового наказания

Телеканал BBC также уделил особое внимание серьезности сложившейся ситуации. По данным источника, масштаб этой проблемы является беспрецедентным не только для чемпионата Англии или истории футбола, но и для всего мирового спорта. Эксперты объясняют именно этим важность и опасность ситуации.

Издание Те Сун в своих заявлениях не сдерживалось. Газета написала, что это не просто обычное нарушение правил, а неизбежная расплата за постыдные действия исторического масштаба. Также подчеркивается, что все остальные клубы-соперники ожидают справедливого возмездия и решительных карательных мер, и чем суровее будет вынесенный вердикт, тем жестче должно быть наказание.

Дыхание скандала не ограничилось только Британией. Влиятельная французская газета Ле Парисиен также выразила свое отношение к этому вопросу, открыто написав, что Манчестер Сити теперь должен быть готов к худшим сценариям. Европейская спортивная общественность обеспокоена тем, что исход этого дела может коренным образом изменить систему финансовой справедливости и правил в мире футбола.