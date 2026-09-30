Гонсало Гарсией интересуются европейские гранды: какова его цена?

·3·Спорт
Гонсало Гарсией интересуются европейские гранды: какова его цена?

22-летний нападающий «Фулхэма» Гонсало Гарсия за короткое время успел привлечь внимание ведущих европейских клубов. По информации инсайдера Экрема Конура, целый ряд клубов изучает возможность трансфера испанского футболиста.

Ситуация вокруг будущего Гарсии приняла интересный оборот. «Фулхэм» недавно приобрел футболиста у «Реала» за 40 миллионов евро. Теперь же лондонский клуб может затребовать за его трансфер гораздо более высокую сумму.

Сообщается, что «Фулхэм» оценивает Гарсию примерно в 60–70 миллионов евро.

Арбелоа привел его в «Фулхэм»

Подчеркивается, что большую роль в переходе Гонсало Гарсии в «Фулхэм» сыграл главный тренер команды Альваро Арбелоа.

После того как Арбелоа возглавил лондонский клуб, он захотел видеть испанского форварда в составе команды.

В результате «Фулхэм» провел переговоры с «Реалом» и осуществил трансфер 22-летнего футболиста за 40 миллионов евро.

Теперь же интерес рынка к Гарсии может поднять его стоимость даже выше прежней суммы трансфера.

«Фулхэм» требует 60–70 миллионов евро

В информации, распространенной инсайдером Экремом Конуром, точные названия клубов, проявивших интерес к Гарсии, не приводятся.

Однако сообщается, что «Фулхэм» оценивает трансфер футболиста в 60–70 миллионов евро.

При этом бывший клуб футболиста — «Реал» сохранил в его контракте пункт о возможном выкупе.

Это делает будущее Гарсии еще более интригующим. Если нападающий сможет полностью проявить себя в АПЛ, могут начаться новые переговоры по его трансферу.

Контракт до 2031 года

Гарсия связан с «Фулхэмом» долгосрочным контрактом. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2031 года.

Это дает лондонскому клубу сильную позицию на переговорах по трансферу футболиста. В то же время Трансфермаркт оценивает текущую рыночную стоимость испанского игрока в 30 миллионов евро.

Таким образом, ценник «Фулхэма» в 60–70 миллионов евро значительно выше показателей Трансфермаркт.

Делает первые шаги в АПЛ

В текущем сезоне АПЛ Гонсало Гарсия провел в составе «Фулхэма» 5 матчей и забил один гол.

22-летний нападающий находится лишь на начальном этапе своей карьеры в чемпионате Англии. Тем не менее, тот факт, что его имя начали упоминать на трансферном рынке, свидетельствует о растущем внимании к его выступлениям в «Фулхэме».

Теперь главный вопрос — останется ли Гарсия в «Фулхэме» или один из крупных клубов Европы будет готов заплатить за него 60–70 миллионов евро? Пока инсайдер не раскрывает конкретные клубы.

Гонсало ГарсияФулхэмРеал МадридАльваро Арбелоа
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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